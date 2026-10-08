Home > बिहार > Bihar: कटिहार स्टेशन पर मौत के मुंह से खींच लाई जिंदगी, RPF सब-इंस्पेक्टर सारिका ने CPR देकर बचाई यात्री की जान!

Bihar: कटिहार स्टेशन पर मौत के मुंह से खींच लाई जिंदगी, RPF सब-इंस्पेक्टर सारिका ने CPR देकर बचाई यात्री की जान!

Katihar News: आरपीएफ सब-इंस्पेक्टर सारिका ने बिना वक्त गंवाए यात्री को लगातार सीपीआर (CPR) देना शुरू कर दिया. सारिका की सूझबूझ और कोशिशों ने आखिरकार चमत्कार कर दिखाया. यात्री की उखड़ती सांसें लौट आईं और नब्ज फिर से चलने लगी.

By: Hasnain Alam | Published: October 8, 2026 7:49:20 PM IST

आरपीएफ सब इंस्पेक्टर सारिका
आरपीएफ सब इंस्पेक्टर सारिका


Bihar News: कटिहार रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब चितपुर एक्सप्रेस से जोगबनी जा रहे एक यात्री तेजन मंडल को अचानक दिल का तेज दौरा (हार्ट अटैक) पड़ा और वे बेसुध होकर गिर पड़ा. जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे यात्री की सांसें थमने ही वाली थीं कि वहां तैनात आरपीएफ (RPF) की सब-इंस्पेक्टर सारिका देवदूत बनकर सामने आईं.

घटना की भनक लगते ही सब-इंस्पेक्टर सारिका ने एक पल की भी देरी नहीं की. आपात स्थिति को भांपते हुए उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला और बिना वक्त गंवाए यात्री को लगातार सीपीआर (CPR) देना शुरू कर दिया. सारिका की सूझबूझ और कोशिशों ने आखिरकार चमत्कार कर दिखाया. यात्री की उखड़ती सांसें लौट आईं और नब्ज फिर से चलने लगी.

You Might Be Interested In

यात्री को पहुंचाया गया सदर अस्पताल

स्थिति संभलते ही त्वरित एक्शन लेते हुए यात्री को फौरन कटिहार सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार शुरू किया. मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि अगर सारिका मैडम ने सेकंड भर की भी देरी की होती, तो अनहोनी टलना मुश्किल था.

फिलहाल जिसे भी इस मामले का पता चला, वह सोशल मीडिया से लेकर चौराहों तक, आरपीएफ सब-इंस्पेक्टर सारिका को सलाम कर रहा है और उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ रहा है.

आरपीएफ सब-इंस्पेक्टर सारिका ने क्या कहा?

वहीं आरपीएफ सब-इंस्पेक्टर सारिका ने बताया कि चितपुर एक्सप्रेस में एक पैसेंजर थे, उनको हार्ट अटैक आ गया था. वो अपनी वाइफ के साथ जोगबनी जा रहे थे. उनको हार्ट अटैक आने पर हमने तुरंत ही सीपीआर (CPR) दिया और हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां नेसेसरी मेडिकल सपोर्ट मिला और वो अभी स्टेबल हैं. उनका नाम तेजन मंडल था और मालदा से जोगबनी जा रहे थे.

उन्होंने कहा कि हम लोग ड्यूटी में ही रहते हैं, तो वहां पे पता चला कि हार्ट अटैक आया है. ये कॉमन चीज है आजकल हार्ट अटैक में सीपीआर दिया जाता है.

(कटिहार से सोनू चौधरी की रिपोर्ट)

Tags: bihar news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Navratri 2026: 8 देवी मंदिर, जहां उमड़ता है भक्तों का...

October 8, 2026

भारत का ऐसा रहस्यमयी किला जो बदलता हैं रंग

October 7, 2026

इशिता दत्ता ने शेयर की ‘दृश्यम 3’की BTS तस्वीरें

October 7, 2026

कौन हैं जूही भट्ट?

October 7, 2026

किरण राव ने Gen Z की डेटिंग पर क्या कहा?

October 6, 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों मांगा सलमान खान से जवाब?

October 6, 2026
Bihar: कटिहार स्टेशन पर मौत के मुंह से खींच लाई जिंदगी, RPF सब-इंस्पेक्टर सारिका ने CPR देकर बचाई यात्री की जान!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar: कटिहार स्टेशन पर मौत के मुंह से खींच लाई जिंदगी, RPF सब-इंस्पेक्टर सारिका ने CPR देकर बचाई यात्री की जान!
Bihar: कटिहार स्टेशन पर मौत के मुंह से खींच लाई जिंदगी, RPF सब-इंस्पेक्टर सारिका ने CPR देकर बचाई यात्री की जान!
Bihar: कटिहार स्टेशन पर मौत के मुंह से खींच लाई जिंदगी, RPF सब-इंस्पेक्टर सारिका ने CPR देकर बचाई यात्री की जान!
Bihar: कटिहार स्टेशन पर मौत के मुंह से खींच लाई जिंदगी, RPF सब-इंस्पेक्टर सारिका ने CPR देकर बचाई यात्री की जान!
Bihar: कटिहार स्टेशन पर मौत के मुंह से खींच लाई जिंदगी, RPF सब-इंस्पेक्टर सारिका ने CPR देकर बचाई यात्री की जान!