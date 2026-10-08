Bihar: कटिहार स्टेशन पर मौत के मुंह से खींच लाई जिंदगी, RPF सब-इंस्पेक्टर सारिका ने CPR देकर बचाई यात्री की जान!

Bihar News: कटिहार रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब चितपुर एक्सप्रेस से जोगबनी जा रहे एक यात्री तेजन मंडल को अचानक दिल का तेज दौरा (हार्ट अटैक) पड़ा और वे बेसुध होकर गिर पड़ा. जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे यात्री की सांसें थमने ही वाली थीं कि वहां तैनात आरपीएफ (RPF) की सब-इंस्पेक्टर सारिका देवदूत बनकर सामने आईं.

घटना की भनक लगते ही सब-इंस्पेक्टर सारिका ने एक पल की भी देरी नहीं की. आपात स्थिति को भांपते हुए उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला और बिना वक्त गंवाए यात्री को लगातार सीपीआर (CPR) देना शुरू कर दिया. सारिका की सूझबूझ और कोशिशों ने आखिरकार चमत्कार कर दिखाया. यात्री की उखड़ती सांसें लौट आईं और नब्ज फिर से चलने लगी.

यात्री को पहुंचाया गया सदर अस्पताल

स्थिति संभलते ही त्वरित एक्शन लेते हुए यात्री को फौरन कटिहार सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार शुरू किया. मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि अगर सारिका मैडम ने सेकंड भर की भी देरी की होती, तो अनहोनी टलना मुश्किल था.

फिलहाल जिसे भी इस मामले का पता चला, वह सोशल मीडिया से लेकर चौराहों तक, आरपीएफ सब-इंस्पेक्टर सारिका को सलाम कर रहा है और उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ रहा है.

आरपीएफ सब-इंस्पेक्टर सारिका ने क्या कहा?

वहीं आरपीएफ सब-इंस्पेक्टर सारिका ने बताया कि चितपुर एक्सप्रेस में एक पैसेंजर थे, उनको हार्ट अटैक आ गया था. वो अपनी वाइफ के साथ जोगबनी जा रहे थे. उनको हार्ट अटैक आने पर हमने तुरंत ही सीपीआर (CPR) दिया और हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां नेसेसरी मेडिकल सपोर्ट मिला और वो अभी स्टेबल हैं. उनका नाम तेजन मंडल था और मालदा से जोगबनी जा रहे थे.

उन्होंने कहा कि हम लोग ड्यूटी में ही रहते हैं, तो वहां पे पता चला कि हार्ट अटैक आया है. ये कॉमन चीज है आजकल हार्ट अटैक में सीपीआर दिया जाता है.

(कटिहार से सोनू चौधरी की रिपोर्ट)