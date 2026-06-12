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रोशन आनंद की जमानत में देरी से भड़के छात्र, ज्ञान बिंदु कोचिंग के समर्थन में शुरू होगी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल

Gyan Bindu Coaching Students Protest: पटना में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद की जमानत को लेकर शुक्रवार को भी अड़चन आ गई. इसलिए, उनकी रिहाई की मांग के लिए हज़ारों छात्र शनिवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं.

By: Shristi S | Published: June 12, 2026 10:30:05 PM IST

रोशन आनंद की जमानत में देरी के खिलाफ कोचिंग के समर्थन में शुरू होगी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल
रोशन आनंद की जमानत में देरी के खिलाफ कोचिंग के समर्थन में शुरू होगी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल


Roshan Anand Coaching Students Hunger Strike: बिहार के पटना में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद की जमानत को लेकर शुक्रवार को भी अड़चन आ गई. इसलिए, उनकी रिहाई की मांग के लिए हज़ारों छात्र शनिवार (13 जून) से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं.

खबरों के मुताबिक, ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के शिक्षक भी इस विरोध प्रदर्शन में छात्रों के साथ शामिल होंगे. ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद 3 जून को अपनी गिरफ़्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में हैं. सिविल कोर्ट ने उनकी जमानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी, और ज़िला कोर्ट में पहले तय की गई दो तारीखों पर सुनवाई नहीं हो सकी थी. जहां खान सर को गिरफ़्तारी से राहत मिल गई है, वहीं रोशन आनंद अभी भी जेल में हैं, जिससे ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के छात्रों में नाराजगी है.

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सोशल मीडिया के जरिए छात्रों से अपील

ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के आधिकारिक फ़ेसबुक पेज के जरिए छात्रों से भूख हड़ताल में शामिल होने की अपील की गई. पोस्ट में कहा गया कि हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि आज तय सुनवाई के दौरान जमानत अर्ज़ी पर कोई अंतिम फ़ैसला नहीं हो सका. विरोधी पक्ष ने एक रणनीतिक चाल के तौर पर सुनवाई में देरी करने की कोशिश की.

हालांकि हम माननीय अदालत के आदेश का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन न्याय में हो रही इस देरी से हम बहुत दुखी हैं. इन घटनाओं और न्याय मिलने में हो रही देरी को देखते हुए, हम छात्र और शिक्षक मिलकर ‘अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल’ करने का मुश्किल फ़ैसला ले रहे हैं.

आज भी रोशन आनंद की जमानत अर्ज़ी पर सुनवाई नहीं हुई

असल में, शुक्रवार को भी रोशन आनंद की जमानत अर्ज़ी पर सुनवाई नहीं हो सकी. खान सर के वकील ने मेडिकल कारणों से अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी, जिसके चलते अदालत ने सुनवाई टाल दी. इस बीच, अदालत ने खान सर के बॉडीगार्ड की जमानत अर्ज़ी खारिज कर दी है. प्रदीप कुमार और तालेश्वर सिंह को 4 जून को गिरफ़्तार किया गया था.

Tags: Gyan Bindu Coachingkhan sirpatnaRoshan Anand
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