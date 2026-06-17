दिन में वीरान, रात में डरावना! भारत का वो रहस्यमयी किला, जिसकी दीवारों से टपकता है खून; शाम होते ही गूंजती हैं चीखें

Rohtasgarh Fort Mystery: भारत की धरती सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानियों से नहीं, बल्कि ऐसे रहस्यों से भी भरी पड़ी है जो सदियों बाद भी लोगों की जिज्ञासा को शांत नहीं होने देते. कहीं वीरानों में बसे महलों से अजीब आवजें सुनाई देने के दावे किए जाते हैं, तो कहीं पुराने किलों से जुड़ी अनसुलझी कहानियां लोगों को हैरान कर देती हैं. इन्हीं रहस्मयी धरोहरों में एक नाम बिहार के रोहतास जिले में स्थित रोहतासगढ़ किले का भी है.

करीब दो हजार फीट की उंचाई पर कैमूर की पहाड़ियों के बीच खड़ा यह विशाल किला अपनी भव्यता और गौरवशाली इतिहास के लिए जितना प्रसिद्ध है, उतना ही उन रहस्यमयी किस्सों के लिए भी चर्चा में रहता है, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी लोगों के बीच सुनाई जाते रहे है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें इसकी कहानी.

त्रेता युग से जुड़ा माना जाता है इतिहास

रोहतासगढ़ किले का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प माना जाता है. मान्यता है कि इस किले का निर्माण त्रेता युग में राजा हरिश्चंद्र के बेटे और अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु के पोते रोहिताश्व ने करवाया था, और इसी वजह से इसका नाम रोहतासगढ़ पड़ा. पहाड़ों की ऊंचाई पर स्थित यह विशाल किला आज भी अपनी मजबूत बनावट और शानदार वास्तुकला के लिए मशहूर है.

सोन घाटी की शान है रोहतासगढ़ किला

रोहतासगढ़ किले को बिहार की सोन घाटी की सुंदरता और मजबूती का प्रतीक माना जाता है. लगभग 2,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण, यहां से आस-पास के नज़ारे बहुत शानदार दिखते हैं. किले के परिसर में कई पुराने प्रवेश द्वार, मंदिर, महल और ऐतिहासिक इमारतें हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं.

इसके अलावा, यह इलाका अपने झरनों के लिए भी मशहूर है, जो कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर सोन नदी में गिरते हैं. इतिहासकारों के अनुसार, 16वीं सदी में मुग़लों के कब्ज़े में आने से पहले यह किला लंबे समय तक हिंदू शासकों के नियंत्रण में रहा. यह भी कहा जाता है कि 1857 की आज़ादी की लड़ाई के दौरान, बाबू कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने इसी किले से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विद्रोह की योजना बनाई थी, जिससे भारतीय इतिहास में इसे एक अहम जगह मिली.

जब दीवारों से टपकने लगा था लाल रंग का रहस्यमयी पदार्थ

रोहतासगढ़ किले से जुड़ी सबसे रहस्यमयी बात इसकी दीवारों से खून रिसने की कहानी है. स्थानीय लोगों के अनुसार, सालों पहले किले की पत्थर की दीवारों से एक लाल रंग का तरल पदार्थ रिसता था, जिसे लोग खून मानते थे. लगभग 200 साल पहले, फ्रांसीसी इतिहासकार बुकानन ने भी अपनी यात्राओं के दौरान इस घटना का ज़िक्र किया था और दीवारों से खून जैसा पदार्थ बहते हुए देखा था.

स्थानीय लोग यह भी बताते हैं कि रात में किले से रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती थीं; इसी वजह से, लंबे समय तक लोग अंधेरा होने के बाद किले के पास जाने से डरते थे. हालांकि इन दावों की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी यह कहानी आज भी लोगों के बीच रहस्य और डर का विषय बनी हुई है.