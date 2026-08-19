Bihar: लव मैरिज को मिली घरवालों की मंजूरी, चट मंगनी पट ब्याह की थी तैयारी; फिर ऐसा क्या हुआ कि हॉस्टल में मिली प्रियंका की लाश?

Rohtas Priyanka Hostel Death Case: जिस रिश्ते से प्रियंका सिंह ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत का सपना देखा था, वही रिश्ता उसकी मौत की वजह बन गया. बिहार के रोहतास जिले के डेहरी में सामने आया यह मामला कई सवाल खड़े करता है. कानून की पढ़ाई कर रही प्रिंयका की अपने ही कॉलेज के छात्र अंकुर विशाल उर्फ आकाश से दोस्ती हुई, दोनों का रिश्ता प्यार में बदला, फिर परिवार की सहमति से दोनों का रिश्ता तया हो गया.

फरवरी 2026 में वाराणसी में दोनों की सगाई हुई. लेकिन सगाई के कुछ ही दिनों बाद हालात बदल गए और 12 मार्च को प्रियंका की लाश जमुहार स्थित लॉ कॉलेज के हॉस्टल में मिली. घटना के करीब पांच महीने बाद रोहतास पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है.

सगाई के बाद कैसे बदली प्रियंका की जिंदगी?

रोहतास पुलिस की जांच के मुताबिक, सगाई के बाद प्रियंका पर कथित तौर पर दहेज को लेकर दबाव बनाया जाने लगा. लगातार मानसिक प्रताड़ना के कारण वह परेशान रहने लगी थी. जिस रिश्ते को लेकर प्रियंका ने भविष्य के सपने देखे थे, उसी रिश्ते में कथित दहेज की मांग उसके लिए तनाव की वजह बन गई. आखिरकार 12 मार्च को हॉस्टल में उसकी मौत हो गई. जो लड़की वकील बन लोगों के लिए लड़ने वाली थी, वह अपने लिए ही न लड़ सकी.

प्रियंका की मौत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच में पुलिस को प्रिंयका का मरने से पहले लिखा हुआ नोट मिला, जिसके साथ उन्होंने गवाहों के बयान और दूसरे सबूतों को भी शामिल किया. रोहतास पुलिस का कहना है कि जांच में प्रियंका और अंकुर के रिश्ते, उनकी सगाई और उसके बाद कथित दहेज दबाव से जुड़ी कई कड़ियां सामने आईं. पुलिस ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई.

मंगेतर अंकुर और उसके पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अंकुर विशाल और उसके पिता अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया. दोनों को जेल भेज दिया गया है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की गई है. हालांकि, इन आरोपो का अंतिम फैसला अदालत में होने वाली न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा.