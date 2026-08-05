Home > बिहार > मामूली बहस ने ले ली मजदूर की जान, आरोपी ने शव का किया ऐसा हाल… गुस्साई भीड़ ने घर में लगाई आग

मामूली बहस ने ले ली मजदूर की जान, आरोपी ने शव का किया ऐसा हाल… गुस्साई भीड़ ने घर में लगाई आग

Rohtas Crime: रोहतास जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. एक मजदूर की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या किए जाने और उसके शव को नहर में फेंकने के आरोप के बाद गांववालों का गुस्सा फूट पड़ा.

By: Shristi S | Published: August 5, 2026 11:39:49 PM IST

रोहतास में मजदूर की मौत से गुस्साए गांववालों ने की आगजनी
रोहतास में मजदूर की मौत से गुस्साए गांववालों ने की आगजनी


Rohtas Labour Death: बिहार के रोहतास जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. एक मजदूर की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या किए जाने और उसके शव को नहर में फेंकने के आरोप के बाद गांववालों का गुस्सा फूट पड़ा.

देखते ही देखते सैकड़ों लोग आरोपी के घर पहुंच गए और जमकर तोड़फोड़ व आगजनी की. इस दौरान आरोपी का मकान, ट्रैक्टर, हर्वेस्टर और अन्य सामान आग की भेंट चढ़ गया. हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा.

You Might Be Interested In

आरोपी अजीत तिवारी ने मजदूर पर की फायरिंग

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिल्की मनिहारी गांव निवासी चनेश्वर चौधरी (60) मजदूरी के लिए जोगिया गांव पहुंचे थे. इसी दौरान उनका कथित तौर पर अजीत तिवारी नाम के व्यक्ति से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर अजीत तिवारी ने फायरिंग कर दी. पहली गोली एक कुत्ते को लगी, जबकि दूसकी गोली चनेश्वर चौधरी को लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

मारने के बाद शव को नहर में फेंका

गांववालों का आरोप है कि घटना के बाद आरोपी ने उसे चनेश्वर चौधरी के शव को गाड़ी में रखकर वहां से ले गया और नहर में फेंक दिया. सूचना मिलते ही पुलिस ने नहर में शव की तलाश शुरू कर दी. मामले की जांच जारी है और पुलिस आधिकारिक तौर से सभी तथ्यों की पुष्टि करने में जुटी है. 

गुस्से में गांववालों ने किया हमला

घटना की खबर फैलते ही गांव वाले भड़क गए. गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर में घुसकर आग लगा दी, जिससे घर का बहुत सारा सामान और खेती के औजार जलकर खाक हो गए. सूचना मिलने पर रोहतास पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हालात तनावपूर्ण हो गए, जिससे विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. खबर है कि पुलिस पर भी पत्थरबाजी हुई.

बिक्रमगंज DSP और रोहतास SP मौके पर पहुंचे और पुलिस बुलाकर हालात को काबू करने की कोशिश की. फिलहाल, तनाव के कारण पुलिस गांव में कैंप कर रही है. पुलिस का कहना है कि वे आरोपी को गिरफ्तार करने और घायल चनेश्वर चौधरी को बरामद करने के लिए लगातार छापेमारी कर रहे हैं. पूरे मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है.

Tags: biharcrimeMurder
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

5 हसीनाएं, जो महादेव की हैं भक्त

August 5, 2026

IND vs SL टेस्ट में किसने लगाए सबसे ज्यादा सिक्स,...

August 5, 2026

अरबाज खान की ये 6 फिल्में नहीं करनी चाहिए मिस

August 4, 2026

टीम इंडिया पहुंची श्रीलंका, गिल-यशस्वी मस्ती करते दिखे

August 4, 2026

ज्यादा हेयर स्पा के नुकसान

August 4, 2026

सोहेल खान ने सीमा सजदेह से तलाक के बाद पहली...

August 3, 2026
मामूली बहस ने ले ली मजदूर की जान, आरोपी ने शव का किया ऐसा हाल… गुस्साई भीड़ ने घर में लगाई आग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मामूली बहस ने ले ली मजदूर की जान, आरोपी ने शव का किया ऐसा हाल… गुस्साई भीड़ ने घर में लगाई आग
मामूली बहस ने ले ली मजदूर की जान, आरोपी ने शव का किया ऐसा हाल… गुस्साई भीड़ ने घर में लगाई आग
मामूली बहस ने ले ली मजदूर की जान, आरोपी ने शव का किया ऐसा हाल… गुस्साई भीड़ ने घर में लगाई आग
मामूली बहस ने ले ली मजदूर की जान, आरोपी ने शव का किया ऐसा हाल… गुस्साई भीड़ ने घर में लगाई आग