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‘भगवान किसी को ऐसी…’ कौन हैं शिवचंद्र राम? RJD से इस्तीफा देते ही कैमरे के सामने फूट-फूटकर रोने लगे

Shiv Chandra Ram Resignation: RJD से इस्तीफा देते ही कैमरे के सामने फूट-फूटकर रोने लगे शिवचंद्र राम! बोले- 'भगवान किसी को ऐसी...' आखिर लालू का साथ छोड़ने पर क्यों छलके नेताजी के आंसू?

By: Shivani Singh | Published: June 8, 2026 6:37:47 PM IST

RJD से इस्तीफा देते ही कैमरे के सामने फूट-फूटकर रोने लगे शिवचंद्र राम
RJD से इस्तीफा देते ही कैमरे के सामने फूट-फूटकर रोने लगे शिवचंद्र राम


RJD के बड़े नेता कहे जाने वाले और लालू परिवार के करीबी शिवचंद्र राम ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफ़ा दे दिया है. उनका आरोप है कि RJD में उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा था. अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए पूर्व मंत्री की आँखों में आँसू आ गए. पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम मीडिया के सामने इस्तीफ़े की घोषणा करते हुए वे फूट-फूट कर रो पड़े. उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए सब कुछ कुर्बान करने के बावजूद उन्हें सम्मान नहीं मिला.

शिवचंद्र राम ने क्या कहा?

शिवचंद्र राम ने कहा कि, ‘भगवान किसी को भी ऐसी ज़िंदगी न दे जैसी मैंने पिछले तीन-चार दिनों में देखी है. मैं चार रातों से सोया नहीं हूँ. मैं खुद को पार्टी का कार्यकर्ता, वफ़ादार सेवक और सिपाही मानता हूँ. मैंने हमेशा अपने नेता के प्रति पूरी निष्ठा से काम किया है. मुझे लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और दलित समुदाय के साथ धोखा हुआ है.

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शिवचंद्र राम ने इस्तीफ़ा क्यों दिया?

माना जा रहा है कि वे विधान परिषद (MLC) के लिए नॉमिनेट न किए जाने से नाराज हैं. उनके अनुसार, उन्हें भरोसा दिलाया गया था, लेकिन पार्टी ने उनकी वफ़ादारी की कद्र नहीं की. उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वे हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे. उन्होंने यह भी कहा कि यह धोखा सिर्फ़ उनके साथ नहीं, बल्कि दलित समुदाय के साथ भी हुआ है.

सुनील सिंह बनेंगे MLC

RJD ने शिवचंद्र राम के बजाय मौजूदा MLC सुनील सिंह पर एक बार फिर भरोसा जताया है. सिंह ने आज नॉमिनेशन के आखिरी दिन अपने कागज़ात दाखिल किए. वे भी लालू परिवार के करीबी हैं और राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई हैं. हालाँकि, रोहिणी आचार्य ने पहले उनकी उम्मीदवारी पर नाराज़गी जताई थी और सोशल मीडिया पर इस बारे में एक पोस्ट भी किया था.

कौन हैं शिवचंद्र राम?

55 वर्षीय शिवचंद्र राम को लालू यादव और तेजस्वी यादव का करीबी माना जाता है. वे दलित समुदाय से आते हैं और पहले RJD की युवा शाखा के अध्यक्ष रह चुके हैं. 2015 में उन्होंने वैशाली ज़िले की राजा पाकर विधानसभा सीट से RJD के टिकट पर चुनाव जीता था. वे महागठबंधन सरकार में कला, संस्कृति और युवा मामलों के मंत्री भी रहे थे. हालांकि, उन्हें 2020 और 2025 के चुनावों में हार का सामना करना पड़ा. 2019 में, हाजीपुर लोकसभा सीट के लिए हुए मुकाबले में उन्हें पशुपति पारस ने हराया था.

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