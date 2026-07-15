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बिहार के सरकारी कर्मचारी के लिए बड़ा फैसला! इस खास तरीके से पहली बार हुआ एक साथ 3,268 कर्मचारियों का तबादला

Bihar Government Employees Transfer: बिहार सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट ने अब तक का सबसे बड़ा ट्रांसफर ऑपरेशन किया है.

By: Shristi S | Published: July 15, 2026 8:55:59 AM IST

बिहार के सरकारी कर्मचारी के लिए बड़ा फैसला
बिहार के सरकारी कर्मचारी के लिए बड़ा फैसला


Bihar Revenue Department Employees Transfer: बिहार सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट ने अब तक का सबसे बड़ा ट्रांसफर ऑपरेशन किया है. रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट ने एक साथ 3,268 रेवेन्यू कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग ऑर्डर जारी किए हैं.

खास बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया पहली बार ऑनलाइन और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से पूरी की गई, जिससे ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस सुनिश्चित होने का दावा किया गया.

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मंगलवार को जारी की गई ट्रांसफर लिस्ट

डिपार्टमेंटल मिनिस्टर डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल की सिफारिश के बाद मंगलवार को ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई. इस बार ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाया गया था.

डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक, बिहार भूमि पोर्टल के जरिए कर्मचारियों से ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए थे. कर्मचारियों द्वारा दिए गए ऑप्शन और तय क्राइटेरिया के आधार पर फाइनल पोस्टिंग लिस्ट तैयार की गई.

बिहार के सरकारी कर्मचारी के लिए बड़ा फैसला! इस खास तरीके से पहली बार हुआ एक साथ 3,268 कर्मचारियों का तबादला

ट्रांसफर प्रोसेस के दौरान कई डिपार्टमेंट प्रायोरिटी पर विचार किया गया

ट्रांसफर प्रोसेस के दौरान डिपार्टमेंट ने कई प्रायोरिटी पर विचार किया. कर्मचारियों की पोस्टिंग के बीच की दूरी का आकलन किया गया. इसके अलावा, महिला कर्मचारियों, उसी एरिया में पोस्टेड पति/पत्नी, गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचारियों को खास प्रायोरिटी दी गई.

रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स मिनिस्टर डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि इस नई टेक्नोलॉजी पर आधारित ट्रांसफर प्रोसेस ने इसे और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, फेयर और भरोसेमंद बना दिया है. उन्होंने कहा कि भविष्य में सरकारी कर्मचारियों की दूसरी कैटेगरी के ट्रांसफर के लिए भी इस मॉडल को अपनाने की कोशिश की जाएगी.

कर्मचारियों में 3,142 पुरुष और 126 महिलाएं शामिल

जानकारी के मुताबिक, ट्रांसफर किए गए कर्मचारियों में 3,142 पुरुष और 126 महिलाएं शामिल हैं. इनमें से 1,712 पुरुषों और 108 महिलाओं को उनकी पहली पसंद के आधार पर, 380 को उनकी दूसरी पसंद के आधार पर और 141 को उनकी तीसरी पसंद के आधार पर पोस्ट किया गया. इसके अलावा, 880 कर्मचारियों को उनके होम डिस्ट्रिक्ट के आस-पास के जिलों में पोस्ट किया गया.

सेक्रेटरी ने बताया कि बिहार भूमि पोर्टल पर मिले ऑनलाइन एप्लीकेशन के आधार पर पूरी ट्रांसफर प्रोसेस को फाइनल किया गया. उन्होंने कहा कि सर्वे अमीनों की ट्रांसफर प्रोसेस भी जल्द ही इस डिजिटल सिस्टम के तहत पूरी कर ली जाएगी.

Tags: biharGovernment Employees
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