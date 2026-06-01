Home > अजब गजब न्यूज > बदन पर लोहे की भारी जंजीरें और हाथों में गंगाजल… जानिए क्यों कैदी बनकर 105 किमी. चल रहा है यह अनोखा शिव भक्त? दिल को छू जाएगी वजह!

बदन पर लोहे की भारी जंजीरें और हाथों में गंगाजल… जानिए क्यों कैदी बनकर 105 किमी. चल रहा है यह अनोखा शिव भक्त? दिल को छू जाएगी वजह!

वायरल वीडियो में रिटायर्ड सैनिक अपने पूरे शरीर पर लोहे की जंजीरें लपेटे कैदी बनकर 105 किमी. की पदयात्रा कर रहा है. समाज में  युवाओं के साथ हो रहीं अप्रिय और मृत्यु की घटनाओं के प्रति संवेदना जताने के लिए यह फैसला किया है.

By: Kajal Jain | Last Updated: June 1, 2026 1:03:36 PM IST

बदन पर लोहे की भारी जंजीरें और हाथों में गंगाजल... जानिए क्यों कैदी बनकर 105 किमी. चल रहा है यह अनोखा शिव भक्त? दिल को छू जाएगी वजह!
बदन पर लोहे की भारी जंजीरें और हाथों में गंगाजल... जानिए क्यों कैदी बनकर 105 किमी. चल रहा है यह अनोखा शिव भक्त? दिल को छू जाएगी वजह!


श्रावणी मेले की शुरुआत में अभी भी लगभग 2 महीने का समय बाकी है लेकिन सुल्तानगंज-देवघर कच्ची कांवरिया पथ पर आस्था का अनूठा संगम अभी से देखने को मिल रहा है. यहां पदयात्रा में एक अनोखे श्रद्धालु नजर आ रहा है, जिसने अपने पूरे शरीर को किसी कैदी की तरह जंजीर में लपेटा हुआ है. ये श्रद्धालु उत्तरवाहिनी गंगा का जल लेकर बिहार से झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं. श्रद्धालु ने यह अनोखा रूप धारण करने के पीछे एक बेहद खास वजह बताई है.

कैदी की तरह जंजीरों में लपेटा शरीर

कांवरिया पदयात्रा में जंजीरों में लिपटे श्रद्धालु का नाम रामउदय सिंह बताया जा रहा है जो शेखपुरा जिले के एकड़ा गांव निवासी और सेना से सेवानिवृत्त हवलदार है. ये अपने पूरे शरीर पर लोहे की जंजीरें लपेटे और कैदी का स्वरूप धारण कर वह उत्तरवाहिनी गंगा का जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर जा रहे हैं. इस 105 किलोमीटर की यात्रा के दौरान रामउदय सिंह ने बताया कि साल 2023 में अपने रियाटरमेंट के बाद संकल्प लिया था कि प्रत्येक पूर्णिमा पर पैदल चलकर बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचेंगे और जलाभिषेक करेंगे.

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अनोखे रूप के पीछे छिपा खास मकसद

रिटायर्ड हवलदार बताते हैं कि वो वो पिछले तीन साल से लगातार पदयात्रा में शामिल होते हैं, जिसके पीछे का उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है बल्कि विश्व कल्याण, सामाजिक सद्भाव और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना भगवना के समक्ष रखना है. उन्होंने बताया कि पहले वह सुराही कांवर लेकर यात्रा करते थे, लेकिन इस बार समाज में बढ़ती अप्रिय घटनाओं, युवाओं की असमय मौतों और सामाजिक तनाव के प्रति अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए खुद को जंजीरों से जकड़कर यात्रा कर रहे हैं.

जंजीरों में बंधे शिवभक्त को देखने उमड़ी भीड़

जहां एक तरफ सेना से सेवानिवृत्त हवलदार रामउडय सिंह लोगों को सकारात्मक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं तो वहीं कांवरिया पथ पर साथ चल रहे श्रद्धालु भी जंजीरों में बंधे इस शिवभक्त को देखकर आकर्षित हो रहे हैं. वायरल वीडियो में रिटायर्ड हवलदार के आसपास लोगों की भीड़ उमड़ते नजर आ रही है. कई राहगीर भी उनकी इस विशेष यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे हैं. कई कांवरियों ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं हैं.

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Tags: ajab gajab newsbaba Baidyanath Dhambihar newsKanwar Yatra
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