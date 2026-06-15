Home > क्राइम > मेला देखने गए थे 2 यार, वापस लौटीं लाशें! गुस्साई भीड़ ने लाठी-डंडों से ले ली जान, महंत का हैरान करने वाला दावा

मेला देखने गए थे 2 यार, वापस लौटीं लाशें! गुस्साई भीड़ ने लाठी-डंडों से ले ली जान, महंत का हैरान करने वाला दावा

परिवार वालों का कहना है कि उनका बेटा दोस्तों के साथ मेला घूमने गया था जबकि मंदिर के महंत ने आरोपों को खारिज करते हुए बड़ी बात कही है.

By: Kajal Jain | Published: June 15, 2026 2:55:44 PM IST

मेला देखने गए थे 2 यार, वापस लौटीं लाशें! गुस्साई भीड़ ने लाठी-डंडों से ले ली जान, महंत का हैरान करने वाला दावा
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बिहार के नालंदा जिले में राजगीर थाना क्षेत्र के झुनकिया बाबा मंदिर के पास सोमवार की सुबह चोरी के आरोप में गुस्साई भीड़ ने दो दोस्तों की जमकर पिटाई की. लोगों ने इतनी क्रूरता से लाठी-डंडे बरसाए कि दोनों को अधमरी हालत में अस्पताल ले जाना पड़ा. पुलिस के अनुसार दोनों को इलाज के लिए राजगीर अस्पताल ले जाया गया, जहां से पीएमसीएच रेफर किया लेकिन वहां पहुचने के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.

चोरी करते पकड़े गए 2 दोस्त

दोनों मृतकों की पहचान दीपनगर थाना क्षेत्र के गंजपर गांव के रहने बाले अमरदीप पासवान के 22 वर्षीय पुत्र पिंटू कुमार और नरेश पासवान के 22 वर्षीय पुत्र श्रवण कुमार के रूप पर हुई है. इस घटना के प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि दोनों को चोरी करते हुए लोगों ने पकड़ लिया. उसके बाद दोनों की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे दोनों की मौत हुई है.

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परिवार और महंत ने कही ये बात

इस घटना पर जहां परिवार के लोगों का कहना है कि बेटा दोस्तों के साथ मेला देखने गया था, जहां पीट-पीट कर हत्या कर दी गई. जबकि झुनकिया बाबा मंदिर के महंत अंतर्यामी शरण जी महाराज ने बताया कि दोनों चोर कर भागने के दौरान छत के कूद गए. उसके बाद मेला देखने आए लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की. फिलहाल इस घटना के बाद मृतक के गांव में आक्रोश का माहौल है.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

इस मामले को लेकर मंदिर मैनेजमेंट का कहना है कि दोनों मृतकों को मंदिर में कई बार चोरी करते देखा गया है. कुछ समय पहले भी दोनों की हरकतें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी, लेकिन इस बार गुस्साई भीड़ ने दोनों को घेर लिया. इस घटना से दोनों मृतकों के गांव में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस घटना के असल कारणों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है. स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि हिंसा में शामिल लोगों की शिनाख्त की जा सके.

लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट में डीएसपी संजीत कुमार गुप्ता ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि कोई संदिग्ध दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें. दोषियों के खिलाप सरकार कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है.

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Tags: Bihar Crime Newscrime newsDouble Murder Casemob lynching
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