बिहार में कल कैसा रहेगा मौसम, गर्मी सताएगी या होगी बारिश? जानिए

Bihar weather: मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और उससे सटे इलाकों में बने दबाव क्षेत्र का असर अब पूर्व-मध्य भारत तक देखने को मिलेगा, जिसका सीधा असर बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा।

Published By: Ashish Rai
Published: September 8, 2025 19:44:27 IST

Bihar weather(पटना में कल कैसा रहेगा मौसम)
Bihar weather(पटना में कल कैसा रहेगा मौसम)

Bihar Weather Update 9 Septeber 2025: बिहार में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी सात दिनों तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बारिश और वज्रपात के आसार हैं। सासाराम, बक्‍सर, अररिया, कटिहार, पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्‍तीपुर, रोहतास जिले शामिल हैं। हालांकि कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है, बाकी इलाकों में रुक-रुक कर या हल्की बारिश हो सकती है। इन इलाकों में वज्रपात के भी अनुमान जताए हैं। 

बिहार में कल कैसा रहेगा मौसम?

9 सितंबर (मंगलवार): उत्तर-मध्य, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व बिहार में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और उससे सटे इलाकों में बने दबाव क्षेत्र का असर अब पूर्व-मध्य भारत तक देखने को मिलेगा, जिसका सीधा असर बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 10 सितंबर से 13 सितंबर के बीच बिहार के ज्यादातर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। खास तौर पर पश्चिम, उत्तर-मध्य और उत्तर-पूर्व बिहार में कई स्थानों पर बारिश के आसार हैं। दक्षिण बिहार के जिलों में भी कुछ जगहों पर बादल बरस सकते हैं।

अधिकतम तापमान में गिरावट की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अगले 48 घंटे के अंदर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं, आगामी 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। IMD ने किसानों और आम लोगों से मौसम की जानकारी पर नज़र रखने और खेतों में अनावश्यक जलभराव से बचने के उपाय करने की अपील की है। खासकर जिन जिलों में आने वाले दिनों में लगातार बारिश की संभावना है, वहां प्रशासन सतर्क रहने के निर्देश भी दे सकता है।

