Rahul Yadav Julie Love Story: सात समंदर पार हुआ गोरी मैम से इश्क, अब बिहार में लेंगे भागलपुर के देसी बाबू 7 फेरे

Rahul Yadav Julie Love Story: कहते हैं कि प्यार में न सरहदें मायने रखती हैं और न ही दौलत-शोहरत. जब दो लोग एक-दूसरे को अपना जीवनसाथी चुन लेते हैं, तो उनके लिए महल और झोपड़ी का फर्क भी छोटा पड़ जाता है. बिहार के भागलपुर से सामने आई राहुल यादव और रूस की रहने वाली जूली की प्रेम कहानी कुछ ऐसी ही है. काम की तलाश में रूस गए राहुल को वहां अपना प्यार मिल गया. अब यही रिश्ता उन्हें सात समंदर पार से बिहार तक ले आया है. जूली अपने परिवार के साथ भागलपुर पहुंच चुकी हैं और दोनों की शादी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है.

रूस में हुई एक मुलाकात दोस्ती से लव स्टोरी बन गई

भागलपुर जिले के राजापुर गांव के रहने वाले राहुल यादव काम के सिलसिले में रूस गए थे. वहां उनकी मुलाकात जूली से हुई. शुरुआत में दोनों के बीच आम बातचीत और जान-पहचान हुई, लेकिन धीरे-धीरे उनका रिश्ता गहरा होता गया. अलग-अलग देशों, भाषाओं और कल्चर से होने के बावजूद वे करीब आते गए.

समय के साथ राहुल और जूली ने साथ रहने का फैसला किया. उनके रिश्ते को शादी तक पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई. राहुल को किसी वजह से इंडिया लौटना पड़ा, लेकिन जूली ने भी उनके साथ भविष्य बनाने का फैसला किया. वह अपने परिवार के साथ भागलपुर पहुंचीं.

जूली राहुल के घर पहुंचीं और उनके परिवार से मिलीं

जूली के भागलपुर आने की खबर से गांव में खुशी का माहौल है. स्थानीय लोग विदेशी मेहमान को देखने और इस अनोखे रिश्ते के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं. इस बीच, जूली के परिवार ने राहुल के परिवार से मुलाकात की. खबर है कि दोनों परिवार शादी के लिए मान गए हैं. इस रिश्ते की खास बात यह है कि वे अलग-अलग सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं. इसलिए, यह शादी सिर्फ़ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों और उनके रीति-रिवाजों का भी मिलन होगी.

जूली झोपड़ी में रहने को तैयार

राहुल और जूली की कहानी में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय उनका घर है. खबर है कि राहुल ने जूली को अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और कहा कि उनके पास कोई बड़ी हवेली नहीं है, बल्कि रहने के लिए एक साधारण झोपड़ी है. इसलिए, साथ रहना आसान नहीं होगा.

हालांकि, जूली के फ़ैसले ने इस चर्चा को और भी खास बना दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह राहुल के साथ रहने के लिए झोपड़ी में रहने को भी तैयार हो गई है. इसका मतलब है कि उनके लिए उनका रिश्ता उनके घर की शान से ज़्यादा जरूरी है.

कब होगी शादी?

अब, इस कपल के नवंबर 2026 में शादी करने की अफवाह है. हालांकि, शादी की तारीख और दूसरी तैयारियों की अभी ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है. फ़िलहाल, रूस से बिहार तक फैली यह लव स्टोरी इलाके के लोगों की दिलचस्पी का केंद्र बनी हुई है.