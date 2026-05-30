सरकारी आवास खाली करने पर राबड़ी देवी का बड़ा बयान! ‘फोर्स बुला लो, नहीं खाली करेंगे’

Lalu Yadav News: हाल ही में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को आवंटित सरकारी आवास खाली करने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. बता दें कि बिहार सरकार ने उन्हें सर्कुलर रोड स्थित आवास संख्या-10 खाली करने का निर्देश दिया था.

अब इस मामले को लेकर बिहार में सियासत गरमा गई है. पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हम तो चाहते हैं कि फोर्स बुलाकर खाली करा लें. अगर सरकार को जगह खाली करानी है तो प्रशासन और फोर्स का इस्तेमाल करे, लेकिन हम अपनी जगह खाली नहीं करेंगे. बता दें कि लालू प्रसाद अपने परिवार के साथ फिलहाल सर्कुलर रोड स्थित आवास संख्या-10 में रहते हैं.”

भवन निर्माण विभाग का बयान

बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि 25 नवंबर 2025 को जारी आदेश के तहत नेता प्रतिपक्ष के लिए हार्डिंग रोड स्थित आवास संख्या-39 आवंटित किया गया था. भवन विभाग का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री को नया आवास उपलब्ध कराए जाने के बावजूद उन्होंने अब तक सर्कुलर रोड स्थित आवास संख्या-10 खाली नहीं किया है, जो अब दूसरे नेता को आवंटित हो गया है.

किसको आवंटित हुआ राबड़ी आवास

विभागीय पत्र के अनुसार 27 मई 2026 को जारी आदेश के तहत उक्त आवास डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया जा चुका है. इस स्थिति में नए आवंटन को प्रभावी बनाने के लिए पटना स्थित आवास संख्या-10 को जल्द से जल्द खाली कराना आवश्यक है. संयुक्त सचिव-सह-भू-संपदा पदाधिकारी की ओर से जारी पत्र के अनुसार इस प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है.