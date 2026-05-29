Home > बिहार > राबड़ी देवी को फिर मिला बंगला खाली करने का नोटिस, अब किसे मिलेगा आवास; कहां रहेंगी लालू यादव की पत्नी?

राबड़ी देवी को फिर मिला बंगला खाली करने का नोटिस, अब किसे मिलेगा आवास; कहां रहेंगी लालू यादव की पत्नी?

Rabri Devi Bungalow Notice: शु्क्रवार को लालू यादव की धर्मपत्नी रबड़ी देवी को एक नया नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें आवंटित सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया गया है. लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अब उस आवास में कौन रहेगा और राबड़ी देवी कहां रहेंगी.

By: Shristi S | Published: May 29, 2026 6:48:04 PM IST

राबड़ी देवी को फिर मिला बंगला खाली करने का नोटिस
राबड़ी देवी को फिर मिला बंगला खाली करने का नोटिस


Rabri Devi Circular Road Bungalow: बिहार विधान परिषद में शु्क्रवार को लालू यादव की धर्मपत्नी रबड़ी देवी को एक नया नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें आवंटित सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया गया है.

भवन निर्माण विभाग ने 29 मई, को यह नोटिस जारी किया. विशेष रूप से, पत्र में उन्हें सर्कुलर रोड स्थित आवास संख्या 10 खाली करने का निर्देश दिया गया है, जहां राबड़ी देवी वर्तमान में रहती हैं.

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राबड़ी देवी का आवासा किसे आवंटित किया गया

इससे पहले भी, राबड़ी देवी को आवास खाली करने के नोटिस कई बार जारी किए जा चुके हैं. विभाग के अनुसार, यह बंगला अब मंत्री नरेंद्र किशोर राम (नंद किशोर राम) को आवंटित कर दिया गया है. पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को हार्डिंग रोड स्थित आवास संख्या 39 आवंटित किया गया है.

राबड़ी देवी को फिर मिला बंगला खाली करने का नोटिस, अब किसे मिलेगा आवास; कहां रहेंगी लालू यादव की पत्नी?

परिणामस्वरूप, राबड़ी देवी को अब किसी भी हाल में अपना वर्तमान आवास खाली करना होगा. यह उल्लेखनीय है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में, नंद किशोर राम डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग के मंत्री के रूप में कार्यरत हैं.

भवन निर्माण मंत्री ने क्या कहा?

सर्कुलर रोड स्थित आवास संख्या 10 को खाली करने के संबंध में, भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि हार्डिंग रोड स्थित आवास संख्या 39 राबड़ी देवी को 2025 के अंत में ही आवंटित कर दिया गया था. इससे पहले भी आवास खाली करने के नोटिस जारी किए गए थे; हालांकि, उस समय आवास किसी विशिष्ट व्यक्ति को आवंटित नहीं किया गया था.

 लेकिन अब, इसे आधिकारिक तौर पर मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया गया है. इसके अलावा, नंद किशोर राम स्वयं अब इस बंगले का कब्ज़ा चाह रहे हैं. इसलिए, इस समय बंगले को खाली किया जाना स्वाभाविक ही है.

अब कहां रहेंगी राबड़ी देवी?

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि लालू परिवार का पूरा विस्तारित परिवार वर्तमान में सर्कुलर रोड स्थित बंगला संख्या 10 में रहता है. जब पहले आवास खाली करने के संबंध में नोटिस जारी किए गए थे, तो इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों के बीच ज़ुबानी जंग छिड़ गई थी. इस बीच, लालू परिवार का एक और बंगला वर्तमान में दानापुर के महुआबाग में निर्माणाधीन है. ऐसी अटकलें हैं कि एक बार इस बंगले का निर्माण पूरा हो जाने पर जिसकी उम्मीद बहुत जल्द है लालू परिवार वहां शिफ़्ट हो सकता है. 

कुछ ही दिन पहले तक, इस बंगले का निर्माण कार्य ज़ोर-शोर से चल रहा था. लालू यादव अक्सर निर्माण कार्य की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने के लिए उस जगह का दौरा करते हैं.

Tags: biharlalu yadavRabri Devi
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