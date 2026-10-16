Bihar: पूर्णिया में प्रेमजाल में फंसाकर करता था यौन शोषण, गर्भवती होने पर फर्जी क्लिनिक में कराता था गर्भपात, दो गिरफ्तार

Bihar News: बिहार के पूर्णिया में कथित तौर पर अवैध तरीके से गर्भपात कराने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामले में एक डॉक्टर और पीड़िता का कथित प्रेमी फरार बताए जा रहे हैं. महिला थाना की डीएसपी शिवानी श्रेष्ठ के नेतृत्व में पुलिस ने विशेष रणनीति के तहत संबंधित क्लिनिक में कार्रवाई की.

पुलिस के अनुसार, एक महिला ने वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को आवेदन देकर आरोप लगाया था कि एक युवक ने उसे प्रेमजाल में फंसाकर उसका यौन शोषण किया. इस दौरान वह पांच महीने की गर्भवती हो गई. आरोप है कि इसके बाद युवक उसे एक कथित फर्जी क्लिनिक में ले गया, जहां उसका गर्भपात करा दिया गया.

बुर्का पहनाकर महिला सिपाहियों को भेजा गया क्लिनिक

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने जांच की जिम्मेदारी महिला थाना की डीएसपी शिवानी श्रेष्ठ को सौंपी. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचने के लिए विशेष रणनीति बनाई. डीएसपी के निर्देश पर सादे लिबास में बुर्का पहनाकर दो महिला सिपाहियों को संबंधित क्लिनिक में भेजा गया.

दोनों आरोपियों ने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की

पुलिस की कार्रवाई के दौरान कटिहार निवासी दिलराज और मधेपुरा निवासी राकेश को गिरफ्तार किया गया. पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों ने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. हालांकि, कथित रूप से गर्भपात कराने वाले डॉक्टर और पीड़िता का प्रेमी अभी फरार हैं.

फरार आरोपियों की तलाश जारी

महिला थाना की डीएसपी शिवानी श्रेष्ठ ने बताया कि मामले की जांच जारी है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है. पुलिस पूरे मामले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है.