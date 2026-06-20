Purnia: सोमवार को होनी थी शादी, हल्दी की रस्म से पहले ही दुल्हन पर टूटी हैवानियत; मामला जान खून खौल उठेगा

Purnia Bride Assault Case: बिहार के पूर्णिया जिले के मुफस्सिल थाना इलाके में हुई एक घटना ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. शुक्रवार रात पिपरा रौतारा गांव में एक बेटी की हल्दी की रस्म के दौरान पुरानी रंजिश में कुछ दबंग युवकों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं.

होने वाली दुल्हन को सरेआम बेरहमी से पीटा गया, जिससे वह बेहोश हो गई. बाद में उसे गंभीर हालत में पूर्णिया जनरल मेडिकल कॉलेज (GMCH) में भर्ती कराया गया.

भाई को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया

पीड़िता की पहचान पिपरा रौतारा निवासी नुफारुल हक की बेटी शुमनारा खातून के रूप में हुई है. शुक्रवार शाम वह अपनी दोस्त को हल्दी की रस्म का न्योता देकर घर लौट रही थी. इसी बीच बाइक सवार मोहम्मद कासिम और उसके कुछ रिश्तेदारों ने पुरानी रंजिश में पीड़ित के भाई मोहम्मद तस्लीम के साथ मारपीट की.

बहन ने जब अपने भाई को अपनी आंखों के सामने पिटते देखा, तो वह बीच-बचाव करने दौड़ी. गुंडों ने उसके भाई को बंधक बना लिया और उसकी छोटी बहन को लात-घूंसों से पीटना शुरू कर दिया. उन्होंने लड़की को तब तक पीटा जब तक वह बेहोश नहीं हो गई.

सोमवार को होनी थी पीड़िता की शादी

पीड़िता के भाई, मोहम्मद तस्लीम, जो अस्पताल में भर्ती थे, ने रोते हुए बताया कि सोमवार को उनकी बहन की शादी होनी थी, लेकिन इस बेरहमी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया. आरोपियों ने न सिर्फ उनकी बहन को पीट-पीटकर मार डाला और सड़क पर फेंक दिया, बल्कि मनमाने ढंग से उसके कान के झुमके, हार और चांदी की पायल भी चुरा ली. बदमाशों के डर से कोई भी गांव वाला उसे लेने नहीं आया. इसके बाद परिवार ने पुलिस इमरजेंसी सर्विस 112 को सूचना दी, जिसके बाद घायल लड़की को पुलिस की गाड़ी में GMCH ले जाया गया.

20 दिन पहले शुरू हुआ था झगड़ा

परिवार के मुताबिक, पूरा झगड़ा करीब 20 दिन पहले शुरू हुआ था जब गांव का एक बच्चा सड़क हादसे में घायल हो गया था. उस समय, आरोपी बाइक सवार मौके से भाग रहे थे, तभी पीड़िता के भाई तस्लीम ने उन्हें पकड़ लिया और घायल बच्चे का कानूनी इलाज कराने का वादा किया. उस समय तो मामला सुलझ गया, लेकिन बाइक सवार के मन में बदला लेने की तमन्ना थी, जिसे उसने शादी से ठीक पहले अंजाम दिया.

इस बीच, मुफस्सिल थाना प्रभारी सुदीन राम ने लाइव बयान जारी कर बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए लड़की को अस्पताल पहुंचाया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अभी तक परिवार की तरफ से लिखित कानूनी आवेदन नहीं मिला है. लिखित शिकायत मिलने पर FIR दर्ज कर नामजद आरोपियों के खिलाफ कुर्की, जब्ती और गिरफ्तारी समेत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.