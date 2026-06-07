Home > क्राइम > Bihar: भाई से अवैध संबंध, दो बार रॉन्ग नंबर पर प्यार, दो बार धर्म परिवर्तन, 2 बच्चे, महिला ने दूसरी बार की 19 साल के लड़के से शादी, बोली- पति गंदा वीडियो…

Bihar: भाई से अवैध संबंध, दो बार रॉन्ग नंबर पर प्यार, दो बार धर्म परिवर्तन, 2 बच्चे, महिला ने दूसरी बार की 19 साल के लड़के से शादी, बोली- पति गंदा वीडियो…

Bihar Lover Video: 35 साल की एक महिला ने जमुई के 19 साल के लड़के से शादी की. इसके बाद एक वीडियो भी जारी किया है. वीडियो में महिला कह रही है कि उन दोनों ने मर्जी से शादी की है, इसलिए ससुराल वालों को परेशान न किया जाए.

By: Hasnain Alam | Last Updated: June 7, 2026 11:51:54 AM IST

35 साल की शादीशुदा महिला ने 19 साल के लड़के से शादी की
35 साल की शादीशुदा महिला ने 19 साल के लड़के से शादी की


Bihar Love Story: बिहार से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पूरा मामला जमुई के खैरा थाना क्षेत्र के खड़ूई बरियारपुर गांव का है, जहां के रहने वाले एक 19 साल के लड़के से 35 साल की महिला ने शादी कर ली. बताया जा रहा है कि एक मिस कॉल से दोनों की बातचीत शुरू हुई थी, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गया और फिर शादी की ली. महिला का नाम सीमा परवीन है और वह पहले से 2 बच्चों की मां है.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शादी के लिए महिला ने दो बार अपना धर्म परिवर्तन किया. दरअसल, पहली शादी के लिए महिला हिंदू से मुस्लिम बनी थी. अब दोबारा से वह मुस्लिम से हिंदू बन गई है. मुसलमान बनने से पहले सीमा परवीन का नाम बिंदू था.

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हिंदू बनकर रचाई शादी

सीमा अपने पहले पति और बच्चों को छोड़कर पूर्णिया से कोलकाता पहुंची और दोबारा हिंदू बनकर महावीर ठाकुर से कोलकाता में शादी रचा ली. दोनों के बीच रॉन्ग नंबर से बातचीत शुरू हुई थी. शादी करने के बाद दोनों ने एक साथ अपना वीडियो भी जारी किया, जो वायरल हो रहा है.

वीडियो में महिला कह रही है कि उन दोनों ने मर्जी से शादी की है, इसलिए ससुराल वालों को परेशान न किया जाए. जानकारी के मुताबिक सीमा को 10 साल पहले रॉन्ग नंबर पर ही पूर्णिया के मनन खान नाम के एक मुस्लिम युवक से प्यार हो गया था. फिर दोनों ने निकाह कर लिया था.

महावीर के गांव के लोगों ने की शिकायत

अब महिला ने दोबारा हिंदू धर्म अपनाने और अपने नए पति के साथ जीवन बिताने की इच्छा जताई है. यह मामला सामने आने के बाद महावीर के गांव के लोगों ने पुलिस थाने में शिकायत की. पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया. वहां दोनों ने पुलिस के सामने एक-दूसरे के साथ जीवन बिताने की बात कही.

महिला का कहना है कि मनन उसके साथ गलत काम करता था और गंदा वीडियो बनाता था. साथ ही उसको मारता भी थी. महिला ने बताया कि मनन उसे जबरदस्ती अपने गांव ले आया, जबकि वह यहां रहना नहीं चाहती थी.

महिला के साथ ही रहना चाहता है महावीर

वहीं महावीर ठाकुर ने बताया कि 2 साल पहले मिस्ड कॉल से उनकी बातें शुरू हुई थीं. इसके बाद लगातार दोनों के बीच बातचीत होने लगी और प्यार हो गया. फिर उन्होंने मिलने का फैसला लिया. सीमा अपने घर से भाग कर कोलकाता पहुंच गई और उससे फेरे ले लिए. महावीर का कहना है कि वह उसी के साथ ही रहेगा.

मनन ने क्या कहा?

दूसरी ओर सीमा के पहले पति मनन का कहना है कि शुरू से ही उसकी बीवी का आचरण खराब था. जब वह दिल्ली में रहकर काम करता था, तब सीमा का अवैध संबंध उसके छोटे भाई से भी हो गया था. फिर भी वह बच्चों की सोचकर उसे अपने साथ रखा हुआ था. मनन ने कहा कि सीमा अब अपने नए प्रेमी के साथ भाग गई है, तो उसे कोई लेना-देना नहीं है. वह उसे अब अपने साथ नहीं रखना चाहता है. बच्चे आलम के साथ ही हैं.

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