अभिजीत दीपके बनने चले थे तेज प्रताप! NEET पर उठाई ही थी आवाज; अब 14 दिन सलाखों के पीछे काटेंगे रात

Tej Pratap Yadav: जन शक्ति जनता दल (JSJD) के प्रमुख तेज प्रताप यादव, जिन्होंने पटना में ‘बिहार बंद’ के दौरान कथित NEET पेपर लीक को लेकर विरोध कर रहे छात्रों का समर्थन किया था, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पटना पुलिस ने शनिवार शाम डाक बंगला चौराहे के पास एक मॉल से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे को गिरफ्तार किया और उन्हें दीघा पुलिस स्टेशन ले गई. देर रात उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. कोर्ट के आदेश के बाद तेज प्रताप यादव को बेउर सेंट्रल जेल भेज दिया गया, जहां वे अगले 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे.

बिहार-बंद के दौरान हुआ बवाल

यह कार्रवाई शनिवार को पटना में ‘बिहार बंद’ के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद की गई है. यह बंद कई विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने कथित NEET पेपर लीक और हाल ही में दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में बुलाया था. प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और पटना में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और उन्हें पलट दिया, जिसके बाद प्रभावित इलाकों में पुलिस बल तैनात करना पड़ा.

तेज प्रताप प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ शामिल हुए

यादव कथित NEET पेपर लीक को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में बुलाए गए ‘बिहार बंद’ के दौरान सड़कों पर प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हुए. पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने से पहले वे प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए पटना के राम गुलाम चौक गए थे. इसके बाद JSJD प्रमुख के खिलाफ गांधी मैदान पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई. हिरासत के दौरान बात करते हुए, तेज प्रताप ने प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन किया और सरकार से उनकी चिंताओं को दूर करने का आग्रह किया. यादव ने पत्रकारों से कहा, “बच्चों की मांगें जायज हैं. सरकार को उनकी मांगें पूरी करनी चाहिए और हम मजबूती से उनके साथ खड़े हैं. मैं छात्रों और युवाओं के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हूं.”

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सोमवार को जमानत याचिका दायर की जाएगी

तेज प्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह ने कहा कि उनकी रिहाई के लिए सोमवार को जमानत याचिका दायर की जाएगी. इससे पहले, तेज प्रताप यादव के समर्थकों ने पटना पुलिस पर आरोप लगाया था कि वे उनके ठिकाने के बारे में जानकारी नहीं दे रहे थे और गिरफ्तारी के बाद उन्हें किन आरोपों में हिरासत में लिया गया है, इसका खुलासा नहीं कर रहे थे. बांकीपुर उपचुनाव में जन शक्ति जनता दल (JJD) की उम्मीदवार वीणा मानवी ने कहा, “हमें गिरफ्तारी की कोई वजह नहीं बताई गई है. कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लोग दिन में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है. मुझे नहीं लगता कि यह कोई अपराध था. और अब जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, तो मामला शांत हो गया है. तो फिर वजह क्या है?”