क्या प्रिंस यादव की हुई हत्या? जेल से छूटते ही रौशन आनंद ने खान सर पर लगाया आरोप

Prince Yadav Death Mystery: पटना (बिहार) के कोचिंग सेंटर संचालक रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में संदिग्ध हालात में हुई मौत मामले में नया ट्विस्ट आ गया है. जेल से छूटे रौशन आनंद ने भाई प्रिंस यादव की मौत को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि साजिश के तहत मेरे भाई जी हत्या की गई. उन्होंने साफतौर पर कहा कि खान सर उर्फ फैसल खान और किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक ने उनके भाई की हत्या कराई है.

यहां पर बता दें कि रौशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की मौत को लेकर अलग-अलग थ्योरी रौशन आनंद से पहले ही जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव खान सर पर बड़ा आरोप लगा चुके हैं. तेज प्रताप यादव का कहना है कि रौशन आनंद सर के भाई की हत्या खान सर ने ही करवाई है. इस बीच शुरुआत में जानकारी सामने आई कि प्रिंस यादव की मौत ब्रेन हेमरेज से हुई.

बताया जा रहा है कि नेपाल पुलिस ने प्रिंस यादव की मौत मामले में 4 भारतीय नागरिकों को हिरासत में लिया है.इनमें सहरसा के रहने वाले अंकित कुमार यादव, रोशन यादव, लड्डू यादव तथा जयराम यादव का नाम है. पुलिस के मुताबिक, इन चारों भारतीय युवकों से घटना के विभिन्न पहलुओं के बारे में पूछताछ की जा रही है.

क्या अधिक शराब से हुई मौत

यहां पर बता दें कि रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव अपने कुछ साथियों के साथ विराटनगर के वार्ड संख्या 10 स्थित एक होटल में रुके थे. शनिवार (13 जून, 2026) की देर रात करीब 11 बजे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. इसके बाद न्यूरो कार्डियो विराटनगर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जानकारी सामने आई है कि अत्यधिक शराब सेवन के बाद स्वास्थ्य बिगड़ने से तबीयत खराब हुई और जान चली गई.

क्या लिखा है तेज प्रताप यादव ने

उधर, तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा- ‘ज्ञानबिंदु कोचिंग के निदेशक श्री रौशन आनंद जी के भाई स्वर्गीय प्रिंस यादव की निर्मम हत्या की खबर से जनशक्ति जनता दल परिवार अत्यंत मर्माहत और दुखी है. इस दुखद घटना पर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तेज प्रताप यादव जी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है तथा शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है.