कितनी संपत्ति के मालिक हैं प्रशांत किशोर? पत्नी की प्रॉपर्टी का भी चला पता; चुनावी हलफनामे से हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Prashant Kishor Net Worth: बिहार के बांकीपुर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने अपनी दावेदारी पेश की है. जिसके बाद उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया. नामांकन दाखिल करने के बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की कुल संपत्ति का पता चला है. जिसके अनुसार, प्रशांत किशोर की कुल संपत्ति ₹198 करोड़ है. उनके पास ₹96 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है. इसके अलावा अगर उनकी पत्नी जाह्नवी दास की संपत्ति की बात करें तो उनके पास लगभग 112 करोड़ रुपये की संपत्ति है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने यह जानकारी अपने चुनावी हलफनामे में दी है.

इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर ने बैंक से ₹5.77 करोड़ का लोन भी लिया है. उनके पास 22 करोड़ 19 लाख 74 हजार 976 रुपये की चल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के पास 89 करोड़ रुपये की चल संपत्ति है. इसके अलावा, अगर अचल संपत्ति की बात करें तो प्रशांत किशोर के पास 73 करोड़ और उनकी पत्नी के पास 12 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति हैं. उनकी पत्नी जाह्नवी ने उन्हें 41 लाख रुपये दिए हैं. वहीं, प्रशांत किशोर ने अपनी कंपनी ‘वेधा वेंचर्स’ को ₹8.31 करोड़ का लोन दिया है.

क्या करती हैं प्रशांत किशोर की पत्नी?

चुनावी हलफनामे के अनुसार, प्रशांत किशोर की पत्नी डॉक्टर हैं. उनके पास गुवाहाटी में दो फ्लैट हैं और वहां एक बंगले में उनका एक-तिहाई हिस्सा है; उनके पास नोएडा में भी प्रॉपर्टी है. प्रशांत किशोर के पास गाजियाबाद के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में दो फ्लैट हैं और दो अन्य फ्लैटों में उनकी 50% हिस्सेदारी है. उनके पास पटना की पाटलिपुत्र कॉलोनी और दिल्ली के वसंत विहार में प्लॉट भी हैं, साथ ही बक्सर और अपने पैतृक गांव में भी प्रॉपर्टी है. उनकी पत्नी के पास ₹64 लाख की संपत्ति है.

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प्रशांत किशोर की शिक्षा

प्रशांत किशोर ने ACSI हैदराबाद से हेल्थकेयर मैनेजमेंट में मास्टर्स और लखनऊ यूनिवर्सिटी से BBA किया है. उन्होंने फ्रेंच भाषा का कोर्स भी किया है. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर के खिलाफ आठ मामले दर्ज हैं, जिनमें मानहानि और सरकारी काम में बाधा डालने से लेकर धोखाधड़ी तक के आरोप शामिल हैं. हालांकि, इनमें से किसी भी मामले में अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं.

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