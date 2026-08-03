Home > बिहार > मोदी से ममता और नीतीश से जगन तक… दूसरों को राजा बनाने वाले प्रशांत किशोर ने खुद कैसे दर्ज की पहली जीत!

मोदी से ममता और नीतीश से जगन तक… दूसरों को राजा बनाने वाले प्रशांत किशोर ने खुद कैसे दर्ज की पहली जीत!

दूसरों के लिए चुनावी बिसात बिछाने वाले प्रशांत किशोर ने आखिरकार बांकीपुर उपचुनाव जीतकर अपनी पहली जीत दर्ज की. जानिए मोदी से ममता और नीतीश तक को सत्ता दिलाने वाले PK का 'किंगमेकर' से विधायक बनने तक का पूरा सफर.

By: Shivani Singh | Published: August 3, 2026 6:38:00 PM IST

दूसरों के लिए चुनावी बिसात बिछाने वाले प्रशांत किशोर ने आखिरकार बांकीपुर उपचुनाव जीतकर अपनी पहली जीत दर्ज की. जानिए मोदी से ममता और नीतीश तक को सत्ता दिलाने वाले PK का 'किंगमेकर' से विधायक बनने तक का पूरा सफर.
दूसरों के लिए चुनावी बिसात बिछाने वाले प्रशांत किशोर ने आखिरकार बांकीपुर उपचुनाव जीतकर अपनी पहली जीत दर्ज की. जानिए मोदी से ममता और नीतीश तक को सत्ता दिलाने वाले PK का 'किंगमेकर' से विधायक बनने तक का पूरा सफर.


सालों तक दूसरों के लिए चुनावी बिसात बिछाने वाले प्रशांत किशोर ने आखिरकार अपनी पहली चुनावी जीत दर्ज कर ही ली. बिहार विधानसभा पहुंचने के अपने इस सफर में उन्होंने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को पटखनी दी.

यह सीट पहले बीजेपी नेता नितिन नवीन के पास थी, जिन्होंने राज्यसभा जाने के बाद अप्रैल में इसे खाली कर दिया था. यह उपचुनाव ऐसे समय में हुआ, जब कुछ ही समय पहले परीक्षा पेपर लीक को लेकर युवाओं का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा था.

You Might Be Interested In

चुनावी ‘वॉर रूम’ से सत्ता दिलाने का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड

कुछ साल पहले तक प्रशांत किशोर देश के बड़े-बड़े नेताओं और पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति तैयार कर रहे थे. वे अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली जैसे शहरों के ‘वॉर रूम’ में बैठकर दूसरों को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाते रहे:

नरेंद्र मोदी (2012 और 2014): 2012 का गुजरात विधानसभा चुनाव और फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में ‘चाय पे चर्चा’ जैसे हाई-टेक और जमीनी अभियानों के जरिए बीजेपी को केंद्र की सत्ता तक पहुंचाया.

नितीश कुमार (2015): बिहार में ‘महागठबंधन’ की रणनीति तैयार की और स्थानीय मुद्दों को उभारकर बीजेपी के खिलाफ जीत दिलाई.

कैप्टन अमरिंदर सिंह (2017): ‘कॉफी विद कैप्टन’ और युवाओं से जुड़े अभियानों के जरिए पंजाब में कांग्रेस की जोरदार वापसी कराई.

वाईएस जगन मोहन रेड्डी (2019): आंध्र प्रदेश में जमीनी स्तर की रणनीति और जनकल्याणकारी योजनाओं के वादों के दम पर वाईएसआर कांग्रेस को प्रचंड जीत दिलाई.

अरविंद केजरीवाल (2020): दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुफ्त बिजली-पानी, स्कूल और गवर्नेंस जैसे स्थानीय मुद्दों पर फोकस करके आप (AAP) को बड़ी जीत दिलाई.

ममता बनर्जी (2021): पश्चिम बंगाल में बीजेपी की कड़ी चुनौती के बीच ‘बांग्ला निजेर मेयेकेइ चाय’ (बंगाल को अपनी बेटी ही चाहिए) जैसे नारों के साथ तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में हैट्रिक कराई.

‘जन सुराज’ की नींव और शुरुआती असफलता

दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक रिकॉर्डतोड़ जीत की पटकथा लिखने के बाद, प्रशांत किशोर ने खुद अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने का फैसला किया.

अक्टूबर 2024 में उन्होंने किसी भी बड़े राजनीतिक दल से गठबंधन किए बिना, बिहार के गांवों में एक लंबी पदयात्रा के जरिए अपने ‘जन सुराज’ अभियान की नींव रखी. इसके अगले ही साल, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज ने राज्य की 243 में से 238 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर चुनावी मैदान में एंट्री मारी.

उस वक्त उनके चुनाव प्रचार का तरीका काफी आधुनिक था, जिसमें युवाओं, आम लोगों और राजनीति में पहली बार कदम रख रहे चेहरों को तरजीह दी गई थी. काफी चर्चाओं और हलचल के बावजूद, 2025 के उस चुनाव में जन सुराज का खाता तक नहीं खुला और पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी.

आखिरकार लिखी खुद के जीत की पटकथा
2025 के चुनाव में जन सुराज की शुरुआती नाकामी यह भी दर्शाती है कि वे उन स्थापित पार्टियों की नजरों में एक बड़ी चुनौती बन चुके थे, जिन्हें कभी उन्होंने खुद चुनाव जीतना सिखाया था. लेकिन अब बांकीपुर उपचुनाव में मिली इस पहली जीत के साथ उन्होंने आखिरकार खुद अपने लिए भी जीत का इतिहास रच दिया है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सोहेल खान ने सीमा सजदेह से तलाक के बाद पहली...

August 3, 2026

ज्यादा मूंग दाल खाने के नुकसान

August 3, 2026

इन 6 अनोखे किरदार में नजर आ चुके हैं सुनील...

August 3, 2026

साई सुदर्शन vs देवदत्त पडिक्कल, टेस्ट में कौन ज्यादा बेहतर?

August 3, 2026

‘रामायण’ के लिए किसने वसूली सबसे भारी रकम? हैरान कर...

August 3, 2026

खाना पचाने के लिए किस करवट सोना ठीक?

August 2, 2026
मोदी से ममता और नीतीश से जगन तक… दूसरों को राजा बनाने वाले प्रशांत किशोर ने खुद कैसे दर्ज की पहली जीत!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मोदी से ममता और नीतीश से जगन तक… दूसरों को राजा बनाने वाले प्रशांत किशोर ने खुद कैसे दर्ज की पहली जीत!
मोदी से ममता और नीतीश से जगन तक… दूसरों को राजा बनाने वाले प्रशांत किशोर ने खुद कैसे दर्ज की पहली जीत!
मोदी से ममता और नीतीश से जगन तक… दूसरों को राजा बनाने वाले प्रशांत किशोर ने खुद कैसे दर्ज की पहली जीत!
मोदी से ममता और नीतीश से जगन तक… दूसरों को राजा बनाने वाले प्रशांत किशोर ने खुद कैसे दर्ज की पहली जीत!