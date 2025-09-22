Bihar news: इस विदेशी ब्रांड की टीशर्ट पहनते हैं PK, कीमत जानकर आपको भी होगी हैरानी?
बिहार की राजनीति में नेताजी वाला लुक रखने वाले प्रशांत किशोर (PK) कैमरे के पीछे ह्यूगो बॉस की 10,000 रुपये की टी-शर्ट और महंगे स्नीकर्स पहनते हैं. जानिए कैसे PK का फैशन स्टाइल अब राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गया है.

By: Shivani Singh | Published: September 22, 2025 6:00:49 PM IST

Bihar politics 2025: बिहार की राजनीति में सफ़ेद कुर्ता-पायजामा का चलन भले ही आम हो, लेकिन प्रशांत किशोर (PK) का अंदाज़ कुछ अलग है. जनता के बीच जाते हैं तो वही “नेताजी वाला लुक”, लेकिन कैमरे और इंटरव्यू में अचानक उनका फ़ैशन बदल जाता है. वहाँ सामने आता है ह्यूगो बॉस की टी-शर्ट और महंगे स्नीकर्स.

विदेशी टी-शर्ट में नेताजी

ह्यूगो बॉस की टी-शर्ट लोकल बाज़ार की 200-300 रुपये वाली टी-शर्ट नहीं है. बल्कि इसकी कीमत 10,000 रुपये तक है. यह कोई लोकल ब्रांड नहीं है. यह एक नामी जर्मन फ़ैशन हाउस है, और इसकी टी-शर्ट 3,000 से 11,000 रुपये के बीच मिलती हैं. प्रशांत किशोर ने जो टी-शर्ट पहनी है, उसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये है. 

क्या चप्पलें भी विदेशी थीं?

हाल ही में पीके एक यूट्यूबर को इंटरव्यू दे रहे थे. इंटरव्यू से ज़्यादा उनकी टी-शर्ट की चर्चा हुई. यूट्यूबर समधीश ने उनकी टी-शर्ट की तारीफ़ की. उन्होंने मज़ाक में पूछा, “सर, क्या आप भी प्रादा की चप्पलें पहनते हैं?” गौरतलब है कि प्रादा की चप्पलें 65,000 रुपये तक की होती हैं. पीके मुस्कुराकर सवाल टाल गए. 60,000 रुपये की चप्पलों का जवाब जनता कैसे पचा सकती है?

वैसे, पीके का फ़ैशन सिर्फ़ दिखावे के लिए नहीं है. उनके जूते अक्सर ASICS ब्रांड के जूते होते हैं, जिनकी कीमत 10,000-12,000 रुपये होती है. लेकिन इसकी एक खास वजह है. पीके दिन भर पैदल यात्रा करते हैं. हज़ारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए आरामदायक और टिकाऊ जूतों की ज़रूरत होती है. आपको बताते चलें कि ह्यूगो बॉस एक जर्मन कंपनी है जिसका मुख्यालय मेटज़िंगन में है. यह एक प्रीमियम फ़ैशन और लाइफस्टाइल कंपनी है जो उच्च-गुणवत्ता वाले पुरुषों और महिलाओं के कपड़े, जूते और सहायक उपकरण बनाती और बेचती है. तो क्या पीके बिहार की राजनीति में फैशन का चलन बदल रहे हैं? जहाँ दूसरे नेता अपने कुर्ते प्रेस करवा रहे हैं, वहीं गाँव वाले पीके के ह्यूगो स्नीकर्स की कीमत गिनने लगते हैं कि इससे कितने बोरे चावल आ सकते हैं. लोग अब उनके भाषणों के अलावा उनके कपड़ों और जूतों पर भी ध्यान दे रहे हैं.

