कभी नेताओं को जिताते थे चुनाव, अब खुद बने विजेता…जानिए प्रशांत किशोर की शिक्षा और प्रोफेशनल सफर

Prashant kishor education: बिहार की राजनीति में इन दिनों जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का है. वर्षों तक देश के बड़े राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने वाले प्रशांत किशोर अब खुद सक्रिय राजनीति के केंद्र में हैं. बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पहली बार चुनावी मैदान में उतरकर उन्होंने जीत दर्ज की और अपनी राजनीतिक पारी का सफल आगाज किया. इस जीत के बाद एक बार फिर लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर चुनावी रणनीति के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले प्रशांत किशोर का शैक्षणिक और पेशेवर सफर कैसा रहा

बिहार से शुरू हुई पढ़ाई, बचपन से ही पढ़ाई में रहे आगे

प्रशांत किशोर का जन्म 20 मार्च 1977 को बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में हुआ था. बाद में उनका परिवार बक्सर में आकर बस गया. उनकी शुरुआती शिक्षा बिहार में ही हुई. उन्होंने वर्ष 1991 में बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड से संबद्ध एम.पी. हाई स्कूल, बक्सर से दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की. इसके बाद वर्ष 1993 में पटना साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की. छात्र जीवन से ही उनकी रुचि पढ़ाई और प्रबंधन से जुड़े विषयों में रही.

लखनऊ से बीबीए, हैदराबाद से हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई

उच्च शिक्षा के लिए प्रशांत किशोर ने लखनऊ विश्वविद्यालय का रुख किया. यहां उन्होंने वर्ष 1996 से 1999 के बीच बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) की डिग्री प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने हैदराबाद स्थित एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (ASCI) से मास्टर ऑफ हेल्थकेयर एडमिनिस्ट्रेशन (MHA) की पढ़ाई पूरी की. इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी गहन जानकारी हासिल की, जिसने आगे चलकर उनके पेशेवर जीवन को नई दिशा दी.

विदेश में भी हासिल की शिक्षा, फ्रेंच भाषा का लिया प्रशिक्षण

प्रशांत किशोर ने अपनी शिक्षा को केवल भारत तक सीमित नहीं रखा. वर्ष 2010 में वह फ्रांस गए, जहां उन्होंने क्लेरमों-फेरां विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रतिष्ठित संस्थान CAVILAM Vichy में फ्रेंच भाषा का प्रशिक्षण प्राप्त किया. विदेश में मिली यह शिक्षा उनके अंतरराष्ट्रीय अनुभव और दृष्टिकोण को और व्यापक बनाने में सहायक रही.

संयुक्त राष्ट्र से जुड़े प्रोजेक्ट्स में किया काम

राजनीति में सक्रिय होने से पहले प्रशांत किशोर करीब आठ वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की फंडिंग वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़े रहे. इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य, विकास और सामाजिक नीतियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया. इस अनुभव ने उन्हें प्रशासनिक व्यवस्था, नीति निर्माण और जमीनी स्तर पर विकास योजनाओं की कार्यप्रणाली को करीब से समझने का अवसर दिया.

चुनावी रणनीति की दुनिया में बनाया अलग मुकाम

संयुक्त राष्ट्र से जुड़े कार्यों के बाद प्रशांत किशोर ने राजनीति की दिशा में कदम बढ़ाया. उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) की स्थापना की और चुनावी रणनीति तैयार करने का काम शुरू किया. समय के साथ उन्होंने देश के कई बड़े राजनीतिक दलों और नेताओं के साथ काम किया. उनकी रणनीतियां कई चुनावों में चर्चा का विषय बनीं और उन्हें देश के सबसे चर्चित चुनावी रणनीतिकारों में शामिल कर दिया.

रणनीतिकार से नेता बनने का फैसला

कई वर्षों तक दूसरों के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने के बाद प्रशांत किशोर ने स्वयं राजनीति में उतरने का निर्णय लिया. वर्ष 2024 में गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी ‘जन सुराज’ की स्थापना की. इसके बाद उन्होंने बिहार में संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों के बीच अपनी राजनीतिक पहचान बनाई.

पहली चुनावी परीक्षा में मिली सफलता

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव प्रशांत किशोर के राजनीतिक जीवन की पहली चुनावी परीक्षा थी. पहली बार उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरकर उन्होंने जीत दर्ज की और यह साबित किया कि चुनावी रणनीति तैयार करने का उनका अनुभव अब चुनाव लड़ने में भी कारगर साबित हो सकता है. इस जीत को जन सुराज के लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है और इससे बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने की चर्चा तेज हो गई है.