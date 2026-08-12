बांकीपुर के 10 हजार युवाओं को नौकरी देंगे प्रशांत किशोर, बिहार से लेकर दिल्ली तक…हैरत में पड़ गए लोग, जानिए कैसे?

Prashant Kishor Announce: बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत के बाद प्रशांत किशोर ने बड़ा एलान किया है. जिसके बाद देश से लेकर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है. दरअसल, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने बांकीपुर के 10 हजार युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने की योजना की घोषणा की. उन्होंने कहा कि देश भर में उनके संपर्क हैं और लोगों से अपने बायोडाटा जमा करने के लिए कहा और भरोसा दिलाया कि वे युवाओं को नौकरी दिलाने में मदद करेंगे.

उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपनी गतिविधियों को लेकर हो रही आलोचनाओं का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि वे केवल घूम नहीं रहे थे, बल्कि वास्तव में लोगों के लिए काम कर रहे थे और यही आज की घोषणा का कारण भी था.

प्रशांत किशोर ने क्या कहा?

प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि अगर आपके बच्चे पढ़े-लिखे हैं लेकिन अभी बेरोजगार हैं तो उनके बायोडाटा मेरे ऑफिस भिजवाइए. मैं तुरंत उनमें से कम से कम 10 हजार लोगों को नौकरी दिलाने का प्रयास करूंगा. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि देश भर में मेरे जो संपर्क हैं. उनकी मदद से युवाओं को नौकरी दिलाने की कोशिश करूंगा. हालांकि. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो सरकारी नौकरी नहीं दिला सकते हैं.







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दिलाएंगे प्राइवेट नौकरी

प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरा मकसद नामी-गिरामी लोगों के साथ अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करना है. हालांकि मैं सरकारी नौकरी तो नहीं दिला सकता, लेकिन मैं यह पक्का कर सकता हूं कि उन्हें प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिले जिससे वे अपनी आजीविका चला सकें. उन्होंने लोगों से विनती करते हुए कहा कि कृपया हमारे ऑफिस में बायोडाटा भेजें. हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसका हमने पहले वादा नहीं किया था, फिर भी हम इसे करने जा रहे हैं.

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