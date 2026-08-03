Bankipur Upchunav Result 2026: बांकीपुर में प्रशांत किशोर ढहा रहे बीजेपी का किला? पीके ने बनाई बड़ी बढ़त, मचा हड़कंप

Prashant Kishor Bankipur bypoll Result 2026: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में 13वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है. प्रशांत किशोर 26113 वोटों के साथ पहले नंबर पर चल रहे हैं. जबकि बीजेपी के नीरज कुमार 18994 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर बने हुए हैं. इन दोनों उम्मीदवारों के बीच 7119 वोटों का अंतर है.

बिहार की हॉट सीट बांकीपुर पर मतगणना जारी है. जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से बढ़त मिल गई है. ताजा जानकारी के मुताबिक, प्रशांत किशार अपने प्रतिद्वंद्वी भाजपा उम्मीदवार से 3000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं. भारतीय निर्वाचन आयोगन (ECI) के रुझानों के अनुसार, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर BJP उम्मीदवार नीरज कुमार से 3500 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं. किशोर बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार में चुनावी पारी की शुरुआत कर रहे हैं. उनकी पार्टी, जन सुराज, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपना खाता खोलने में नाकाम रही थी.

ताजा जानकारी के मुताबिक, पटना में वोटों की गिनती के तीसरे राउंड के बाद जन सुराज पार्टी (JSP) के नेता प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नीरज सिन्हा से आगे चल रहे हैं. रोचक यह है कि प्रशांत किशोर लगातार तीनों राउंड में भाजपा से आगे रहे हैं. वहीं, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का बुरा हाल है. यहां पर रेखा गुप्ता कुछ खास वोट नहीं जुटा पाई हैं. कुल मिलाकर वह मुख्य मुकाबले से बाहर दिख रही हैं. मुख्य मुकाबला प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा के बीच होता दिख रहा है. तीसरे राउंड की मतगणना के बाद जेएसपी के प्रशांत किशोर को 5032 वोट, बीजेपी के नीरज सिन्हा को 3870 और आरजेडी की रेखा गुप्ता को 767 वोट मिले हैं. उपचुनाव के लिए गुरुवार 30 जुलाई को 34.31 प्रतिशत मतदान हुआ था.

सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम

मतगणना के लिए पटना के एएन कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. मतगणना के नतीजे से 25 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा. मतगणना स्थल पर केंद्रीय सुरक्षा बल, एसटीएफ और जिला पुलिस को भी लगाया गया है. सहायक निर्वाचन पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया को जानकारी दी है कि ईवीएम जमा होने के दिन से ही सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है. 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है. मतगणना के लिए 16 टेबल बनाए गए हैं. प्रत्येक टेबल पर तीन मतगणना कर्मी होंगे. कुल 31 राउंड में गिनती होगी.