बांकीपुर में वोटिंग से ठीक 1 दिन पहले प्रशांत किशोर पर बड़ा एक्शन! केस दर्ज, अचानक गरमाई बिहार की राजनीति

पटना के शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में बुधवार (29 जुलाई, 2026) को जन सुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई. यह शिकायत JD(U) ने दर्ज कराई. JD(U) के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर के उस बयान के जवाब में यह मामला दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि नीतीश कुमार का एक वीडियो AI-जनरेटेड (AI से बनाया गया) था.

JD(U) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो शेयर किया था. वीडियो में नीतीश कुमार बांकीपुर के लोगों से BJP उम्मीदवार नीरज सिन्हा को वोट देने की अपील कर रहे थे. BJP ने भी इस वीडियो को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था. इसी वीडियो को प्रशांत किशोर ने AI-जनरेटेड बताकर खारिज कर दिया था.

नीरज कुमार ने क्या कहा?

नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार की अपील से प्रशांत किशोर बौखला गए हैं. घबराहट में वे बेतुके और बेबुनियाद बयान दे रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई नीतीश कुमार से उलझेगा, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा. कुमार ने कहा कि आज दर्ज कराई गई शिकायत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की मांग की गई है.

नीरज कुमार ने आगे बताया कि उन्होंने स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को संबंधित कानूनी धाराओं के बारे में जानकारी दे दी है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर प्रशांत किशोर को लगता है कि वे नीतीश कुमार को घेर सकते हैं, तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा. कुमार ने यहां तक ​​कह दिया कि अगर प्रशांत किशोर जल समाधि भी ले लें (खुद को डुबो लें), तब भी वे उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे.

PK की चुनौती

गौरतलब है कि नीतीश कुमार की अपील वाले वीडियो को AI-जनरेटेड बताने के अलावा, PK ने एक चुनौती भी दी है: अगर नीतीश कुमार मीडिया के सामने वही बात कहें, तो वे (प्रशांत किशोर) बांकीपुर से अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेंगे. PK के बयान के बाद राजनीतिक तनाव बढ़ गया है और मामला अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है.

गुरुवार को बांकीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट जिसे BJP का गढ़ माना जाता है यहां उपचुनाव के लिए वोटिंग गुरुवार, 30 जुलाई को होनी है. मंगलवार शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो गया. चुनाव आयोग ने बांकीपुर में वोटिंग की तैयारियां पूरी कर ली हैं. इस सीट के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे. इस मुकाबले पर न सिर्फ बिहार, बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी हैं.

BJP नेता नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी; वे लगातार पांच बार बांकीपुर से विधायक रहे थे. BJP ने इस सीट के लिए युवा पार्टी कार्यकर्ता नीरज सिन्हा को मैदान में उतारा है. उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की रेखा गुप्ता से है. वहीं, जन सुराज पार्टी की ओर से प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरे हैं, जिससे मुकाबले में एक दिलचस्प मोड़ आ गया है. बांकीपुर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है.