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फूहड़ और अश्लील गानों पर लगेगी लगाम! बिहार सरकार का बड़ा एलान, कलाकारों को मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी की चेतावनी

Bhojpuri Vulgar Songs: मुजफ्फरपुर दौरे पर मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि ऐसे गायक और निर्माता जो अश्लील और भद्दे गानों के माध्यम से रातों-रात सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, उन्हें अब कड़े नतीजों का सामना करना पड़ेगा.

By: Shristi S | Published: May 10, 2026 3:39:35 PM IST

फूहड़ और अश्लील गानों पर मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी की चेतावनी
फूहड़ और अश्लील गानों पर मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी की चेतावनी


Pramod Chandravanshi on Bhojpuri Vulgar Songs: बिहार के खान एवं भूविज्ञान, साथ ही कला एवं संस्कृति मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने मुजफ्फरपुर दौरे पर अश्लील और भद्दे गानों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. मंत्री जी ने यह स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि  राज्य में भद्दे गानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और सरकार ऐसे गानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी.

मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि ऐसे गायक और निर्माता जो अश्लील और भद्दे गानों के माध्यम से रातों-रात सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, उन्हें अब कड़े नतीजों का सामना करना पड़ेगा. सरकार का मुख्य उद्देश्य उन लोगों पर लगाम लगाना है जो भद्दे संगीत के माध्यम से समाज को दूषित कर रहे हैं. इस बयान के बाद, व्यापक रूप से यह माना जा रहा है कि अश्लीलता के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई जल्द ही होने वाली है.

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बाबा गरीबनाथ के मंदिर में माथा टेक आशीर्वाद लिया

मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने मुजफ्फरपुर स्थित प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर का दौरा किया. वहां, परंपरा का पालन करते हुए, उन्होंने पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और बाबा का आशीर्वाद लिया. इस दौरे के दौरान कई स्थानीय नेता और समर्थक उनके साथ थे. पूजा के बाद मंदिर परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए, उन्होंने न केवल राज्य के विकास पर चर्चा की, बल्कि बिहार की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया.

भद्दे गानों के खिलाफ सीधी कार्रवाई

कला एवं संस्कृति विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने के बाद, मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है. एक कड़ी चेतावनी जारी करते हुए, उन्होंने घोषणा की कि यदि कोई कलाकार ऐसा गाना प्रस्तुत करता है जिसे अनुचित या आपत्तिजनक माना जाता है, तो विभाग अब उसे रोकने के लिए पूरी सख्ती से हस्तक्षेप करेगा. प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन लोगों को ठीक करेंगे जो भद्दे गाने बजाकर सामाजिक माहौल खराब करते हैं. किसी भी परिस्थिति में कला और संस्कृति ऐसा माध्यम नहीं बननी चाहिए जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा दे.

‘कला समाज को जोड़ने का माध्यम है, उसे दूषित करने का नहीं’- मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी

कला के मूल उद्देश्य पर जोर देते हुए, मंत्री ने टिप्पणी की कि बिहार ऐतिहासिक रूप से कला और संस्कृति के मामले में अत्यंत समृद्ध राज्य रहा है. इस क्षेत्र की स्थानीय परंपराएं, मधुर संगीत और सांस्कृतिक विरासत पूरे देश में एक विशिष्ट और सकारात्मक पहचान रखती हैं. उन्होंने कहा कि कला और संस्कृति मानव मन का पोषण करती हैं. वे केवल सस्ते मनोरंजन का माध्यम नहीं हैं; बल्कि, वे समाज को सही दिशा दिखाने का काम करती हैं. कला और संस्कृति वे शक्तियां हैं जो लोगों को आपस में जोड़ती हैं, उनकी संवेदनाओं को परिष्कृत करती हैं, और व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा देती हैं.

बिहार की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित और बढ़ावा देने पर ज़ोर

अपनी सोच साझा करते हुए, मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता बिहार की गौरवशाली सांस्कृतिक पहचान को और अधिक मज़बूत करना है. अब विभाग उन कार्यक्रमों और प्रतिभाशाली कलाकारों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देगा और उन्हें एक मंच प्रदान करेगा, जो समाज को एक सकारात्मक संदेश देते हैं. मंत्री के इस दृढ़ बयान के बाद, अब यह निश्चित माना जा रहा है कि निकट भविष्य में, सरकार बिहार के भीतर अश्लील और विवादित गानों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए महत्वपूर्ण और कड़े कानूनी कदम उठा सकती है.

Tags: Bhojpuri vulgar songsbiharMuzaffarpur
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