Home > बिहार > Bihar Election: बिहार में PM Modi का चुनावी ‘शंखनाद’, अगले हफ्ते से BJP की ताबड़तोड़ रैलियां; 12 जनसभाओं को करेंगे संबोधित

Bihar Election: बिहार में PM Modi का चुनावी ‘शंखनाद’, अगले हफ्ते से BJP की ताबड़तोड़ रैलियां; 12 जनसभाओं को करेंगे संबोधित

PM Modi In Bihar Elections 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के बाद 23 अक्तूबर से बिहार में चुनावी शंखनाद बजाएंगे. वह महज 4 दिन में 12 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं.

By: Preeti Rajput | Published: October 19, 2025 8:51:09 AM IST

Bihar Election: बिहार में PM Modi का चुनावी ‘शंखनाद’, अगले हफ्ते से BJP की ताबड़तोड़ रैलियां; 12 जनसभाओं को करेंगे संबोधित

Bihar Vidhansabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election 2025) को अब ज्यादा समय बाकी नहीं है. बिहार चुनाव में एनडीए (NDA)और इंडिया ब्लॉक (INDI) के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. भाजपा (Bhartiya Janta Party) एक बार फिर सत्ता में आने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती दिख रही है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) भी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं. वह 23 अक्टूबर दिवाली के बाद बिहार चुनाव में प्रचार का शंखनाद करेंगे. पूरे चुनाव में पीएम मोदी केवल चार दिन देंगे. वह हर रोज तीन जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं. चार दिन में प्रधानमंत्री कुल 12 जनसभाओं को संबोधित करेंगे. 

बिहार में भाजपा की लहर 

पीएम मोदी बिहार के गया और भागलपुर में भी जनसभा करने वाले हैं. वह भाजपा के कोर वोटर को ध्यान में रखते हुए जनसभा को संबोधित करेंगे. उनकी जनसभा की शुरुआत 23 अक्तूबर से सासाराम से होनी है. इसी दिन वह गया और भागलपुर भी जाएंगे. सीएम नीतीश कुमार समेत राजग के सभी नेता जनसभाओं में शिरकत करेंगे. इस बार मोदी और नीतीश 2025-2030 के नारे के साथ एनडीए चुनावी मैदान में उतरा है. 

4 दिन में 12 जनसभा संबोधित करेंगे पीएम 

भाजपा के रणनीतिकारों के अनुसार, 28 अक्टूबर को पीएम मोदी मिथिलांचल और पटना का रुख करेंगे. दरभंगा, मुजफ्फरपुर में जनसभाओं को संबोधित करने के बाद वह राजधानी में विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं. पीएम 1 नवंबर को पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर छपरा भी जाएंगे. वहीं 3 नवंबर को पश्चिम चंपारण, अररिया और सहरसा में जनसभाओं को भी पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं. भाजपा ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता का बिहार चुनाव में फायदा उठाया जा सकें. 

Bihar Chunav: तो क्या इस वजह से प्रशांत किशोर खुद नहीं लड़ रहें चुनाव, आखिर क्या है जनसुराज की इसके पीछे रणनीति?

किन-किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

पीएम मोदी इस बार बिहार के विकास और घुसपैठ के मुद्दे पर ज्यादा जोर देने वाले हैं. साथ ही केंद्र सरकार में आगमन के बाद राज्यों में हुए विकास का भी लेखा-जोखा देंगे. सीमांचल सहित कई क्षेत्रों में विदेशी घुसपैठ का मुद्दा सबसे बड़े मुद्दों में शुमार है. साथ ही रोजगार की योजनाओं का भी विवरण देंगे. बता दें कि, चुनाव से पहले वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने खूब बवाल मचाया था. लेकिन वह अब बिहार से दूर हो गए है. जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है.

Bihar Election 2025: बिहार के चुनावी दंगल में Congress ने उतारे अपने ‘धुरंधर’, राजद ने पलटा सियासी खेल; NDA-गठबंधन की बढ़ी टेंशन!

Tags: Bihar Election 2025biharelectionnewsBJPndapm modipm modi rally
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दीवाली पर बनाएं ये सुपर टेस्टी गेहूं के आटे से...

October 19, 2025

नहीं पड़ेगी बाजार से खरीदने की जरूरत, अब घर की...

October 19, 2025

जीभ साफ न करने से हो सकते हैं 7 नुकसान,...

October 19, 2025

सुबह खा लें यह चीज, दूर होगी मर्दों की कमजोरी!

October 18, 2025

सुबह की ये भूल छीन सकती है मर्दानगी? न करें...

October 18, 2025

सर्दियों में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, वरना सेहत...

October 18, 2025
Bihar Election: बिहार में PM Modi का चुनावी ‘शंखनाद’, अगले हफ्ते से BJP की ताबड़तोड़ रैलियां; 12 जनसभाओं को करेंगे संबोधित

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar Election: बिहार में PM Modi का चुनावी ‘शंखनाद’, अगले हफ्ते से BJP की ताबड़तोड़ रैलियां; 12 जनसभाओं को करेंगे संबोधित
Bihar Election: बिहार में PM Modi का चुनावी ‘शंखनाद’, अगले हफ्ते से BJP की ताबड़तोड़ रैलियां; 12 जनसभाओं को करेंगे संबोधित
Bihar Election: बिहार में PM Modi का चुनावी ‘शंखनाद’, अगले हफ्ते से BJP की ताबड़तोड़ रैलियां; 12 जनसभाओं को करेंगे संबोधित
Bihar Election: बिहार में PM Modi का चुनावी ‘शंखनाद’, अगले हफ्ते से BJP की ताबड़तोड़ रैलियां; 12 जनसभाओं को करेंगे संबोधित