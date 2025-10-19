Bihar Election: बिहार में PM Modi का चुनावी ‘शंखनाद’, अगले हफ्ते से BJP की ताबड़तोड़ रैलियां; 12 जनसभाओं को करेंगे संबोधित

Bihar Vidhansabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election 2025) को अब ज्यादा समय बाकी नहीं है. बिहार चुनाव में एनडीए (NDA)और इंडिया ब्लॉक (INDI) के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. भाजपा (Bhartiya Janta Party) एक बार फिर सत्ता में आने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती दिख रही है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) भी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं. वह 23 अक्टूबर दिवाली के बाद बिहार चुनाव में प्रचार का शंखनाद करेंगे. पूरे चुनाव में पीएम मोदी केवल चार दिन देंगे. वह हर रोज तीन जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं. चार दिन में प्रधानमंत्री कुल 12 जनसभाओं को संबोधित करेंगे.

बिहार में भाजपा की लहर

पीएम मोदी बिहार के गया और भागलपुर में भी जनसभा करने वाले हैं. वह भाजपा के कोर वोटर को ध्यान में रखते हुए जनसभा को संबोधित करेंगे. उनकी जनसभा की शुरुआत 23 अक्तूबर से सासाराम से होनी है. इसी दिन वह गया और भागलपुर भी जाएंगे. सीएम नीतीश कुमार समेत राजग के सभी नेता जनसभाओं में शिरकत करेंगे. इस बार मोदी और नीतीश 2025-2030 के नारे के साथ एनडीए चुनावी मैदान में उतरा है.

4 दिन में 12 जनसभा संबोधित करेंगे पीएम

भाजपा के रणनीतिकारों के अनुसार, 28 अक्टूबर को पीएम मोदी मिथिलांचल और पटना का रुख करेंगे. दरभंगा, मुजफ्फरपुर में जनसभाओं को संबोधित करने के बाद वह राजधानी में विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं. पीएम 1 नवंबर को पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर छपरा भी जाएंगे. वहीं 3 नवंबर को पश्चिम चंपारण, अररिया और सहरसा में जनसभाओं को भी पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं. भाजपा ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता का बिहार चुनाव में फायदा उठाया जा सकें.

किन-किन मुद्दों पर होगी चर्चा ?

पीएम मोदी इस बार बिहार के विकास और घुसपैठ के मुद्दे पर ज्यादा जोर देने वाले हैं. साथ ही केंद्र सरकार में आगमन के बाद राज्यों में हुए विकास का भी लेखा-जोखा देंगे. सीमांचल सहित कई क्षेत्रों में विदेशी घुसपैठ का मुद्दा सबसे बड़े मुद्दों में शुमार है. साथ ही रोजगार की योजनाओं का भी विवरण देंगे. बता दें कि, चुनाव से पहले वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने खूब बवाल मचाया था. लेकिन वह अब बिहार से दूर हो गए है. जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है.

