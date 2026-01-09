Bihar Farmer ID Registration: किसानों के लिए खुशखबरी! बिहार सरकार ने रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई

Agri Stack registration last date: किसानों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. जिसमें किसानों के लिए एग्री स्टैक प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख एक दिन बढ़ा दी गई है. अब रजिस्ट्रेशन शनिवार 10 जनवरी तक खुला रहेगा. यह घोषणा शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने की है.

विजय सिंह ने क्या कहा?

उन्होंने कहा कि ‘राज्य में किसानों को केंद्र और राज्य सरकारों की सभी कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले. यह डबल-इंजन सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. ‘इसी मकसद से किसान आईडी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख एक दिन बढ़ाकर 10 जनवरी कर दी गई है, ताकि कोई भी योग्य किसान छूट न जाए.

किसानों से क्या अपील की है?

उन्होंने किसानों से अपील की कि वे तय समय के अंदर अपने-अपने पंचायत भवनों में लगाए गए कैंपों में अपनी किसान आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं. उन्होंने बताया कि प्रभावी निगरानी के लिए राजस्व मुख्यालय से 15 वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में तैनात किया गया है.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार किसान आईडी से किसानों को कई महत्वपूर्ण फायदे मिलेंगे. इस योजना के तहत पीएम किसान योजना की रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी.

इससे किसानों को क्या फायदा होगा?

इसके अलावा योग्य किसान कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ भी आसानी से उठा पाएंगे. साथ ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान भूमि रिकॉर्ड का शुद्धिकरण भी सुनिश्चित किया जाएगा. किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे रजिस्ट्रेशन कैंप में अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और लगान की रसीद साथ लाएं.