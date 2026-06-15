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48 साल तक किया पत्नी का इंतजार, लेकिन नहीं की दूसरी शादी… सामने निर्मला देवी को देख फूट-फूटकर रो पड़ा पति

Wife Meets Husband 48 Years Later: बरियारपुर गांव से एक दिल को छू लेने वाली घटना सामने आई है, जहां लगभग 48 साल बाद अपनी पत्नी की वापसी पर एक पति खुशी से रो पड़ा. इस पूरी घटना के बाद परिवार और इलाके के लोग खुशी से भावुक हो पड़े.

By: Shristi S | Published: June 15, 2026 3:27:55 PM IST

48 साल बाद गांव के ससुराल लौटीं पत्नी, फूट-फूटकर रोया पति (Credit: AI)
48 साल बाद गांव के ससुराल लौटीं पत्नी, फूट-फूटकर रोया पति (Credit: AI)


Bihar Couple Reunion After 48 years: बिहार के पटना के बरियारपुर गांव से एक दिल को छू लेने वाली घटना सामने आई है, जहां लगभग 48 साल बाद अपनी पत्नी की वापसी पर एक पति खुशी से रो पड़ा. इस पूरी घटना के बाद परिवार और इलाके के लोग खुशी से भावुक हो पड़े.

लालन मिश्रा, जिन्होंने सालों तक अपनी पत्नी का इंतज़ार किया था, अपनी निर्मला देवी को अपने सामने खड़ा देखकर भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. परिवार के अन्य सदस्यों ने भी इस भावुक पल को देखा और घर में खुशियों का माहौल लौट आया.

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शादी के 6 महीने बाद ही पत्नी ने छोड़ दिया था ससुराल

पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए लालन मिश्रा ने बताया कि उन्होंने मार्च 1977 में निर्मला देवी से शादी की थी. शादी के सिर्फ़ छह महीने बाद ही निर्मला देवी घर छोड़कर दरभंगा स्थित अपने मायके चली गईं. उसके बाद वह कभी अपने ससुराल नहीं लौटीं. लालन मिश्रा ने बताया कि उन्होंने आस-पास के गांवों में अपनी पत्नी को बहुत ढूंढा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. बाद में उन्हें पता चला कि वह अपने मायके में रह रही थीं.

पत्नी के घर छोड़ने के बाद लालन मिश्रा ने दूसरी शादी नहीं की; उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी निर्मला देवी की वापसी के इंतज़ार में बिता दी. पत्नी के वियोग में उन्होंने एक अच्छी नौकरी भी छोड़ दी और लंबे समय तक बहुत मुश्किलों का सामना किया. परिवार वालों के अनुसार, लालन मिश्रा महीनों तक मानसिक रूप से टूट चुके थे, फिर भी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी.

पत्नी निर्मला देवी ने क्यों छोड़ा था घर

निर्मला देवी ने बताया कि ससुराल पक्ष के कुछ सदस्यों के उकसावे पर उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था. इसके बाद वह अपने मायके चली गईं. बाद में, उनके पिता ने नागपुर के एक सरकारी स्कूल में उन्हें नौकरी दिलवा दी, जहां वह तब से रह रही थीं. अब, इतने सालों बाद, उन्होंने अपने ससुराल लौटने का फ़ैसला किया. जब निर्मला देवी अपने ससुराल पहुंचीं, तो उन्होंने अपने हाथ पर बना टैटू दिखाया जिस पर उनके पति का नाम लिखा था यह टैटू उन्होंने शादी के समय बनवाया था. इसे देखकर लालन मिश्रा और परिवार के अन्य सदस्य बहुत भावुक हो गए. 

बरियारपुर पहुंचने से पहले, निर्मला देवी ने अपने पति और परिवार के बारे में जानकारी लेने के लिए बख्तियारपुर पुलिस स्टेशन का दौरा किया था. इसके बाद वह सीधे अपने ससुराल गईं. लगभग पांच दशकों के बाद जोड़े के इस मिलन ने पूरे गांव को भावुक कर दिया. अब, अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर, वे एक-दूसरे का साथ पाकर खुश नजर आते हैं.

Tags: biharpatna
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