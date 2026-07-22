Home > बिहार > Video: पीछे हटे तो नौकरी के लायक नहीं छोड़ूंगा…पटना वेस्ट एसपी ने पुलिस को दी ऐसी चेतावनी, उग्र छात्रों पर कहर बनकर टूटे

Video: पीछे हटे तो नौकरी के लायक नहीं छोड़ूंगा…पटना वेस्ट एसपी ने पुलिस को दी ऐसी चेतावनी, उग्र छात्रों पर कहर बनकर टूटे

Patna Student Protest: देश के अलग-अलग राज्यों में नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं. इस बीच, बिहार की राजधानी पटना में भी छात्रों ने प्रदर्शन किए.

By: Sohail Rahman | Published: July 22, 2026 11:14:57 PM IST

पटना वेस्ट एसपी आईपीएस संकेत कुमार का वीडियो वायरल
पटना वेस्ट एसपी आईपीएस संकेत कुमार का वीडियो वायरल


Patna Student Protest: नीट पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देश के अलग-अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए है. दिल्ली से शुरू हुआ प्रदर्शन अब देश के अलग-अलग शहरों में फैल गया है. जिसके बाद आज बिहार की राजधानी पटना में छात्रों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला. जिसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा. इस बीच, बिहार की राजधानी पटना के प्रदर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

जिसमें पटना वेस्ट एसपी संकेत कुमार पुलिसकर्मियों को कहते हुए नजर आए कि पीछे हटे तो कल नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा. इसके बाद पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारी छात्रों की तरफ शोर मचाते हुए भागती नजर आ रही है. बताया जा रहा है कि दिन भर चले इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पटना की सड़कें जंग का मैदान बन गईं. छात्रों का जुलूस ऐतिहासिक गांधी मैदान से शुरू होकर लोक भवन की ओर बढ़ रहा था और आईपीएस संकेत कुमार पुलिस की कार्रवाई की कमान संभाले हुए थे.

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पुलिस और छात्रों के बीच हुई तीखी झड़प

हालात तब और बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारी छात्र पटना के मशहूर डाकबंगला चौराहे पर पहुंच गए. हालांकि पुलिस ने मार्च को रोकने के लिए मजबूत बैरितेड लगाए थे, लेकिन नाराज छात्रों ने पुलिस की घेराबंदी तोड़ दी और आगे बढ़ गए. जब ​​अधिकारियों ने स्थिति को काबू में करने की कोशिश की तो पुलिस और छात्रों के बीच तीखी झड़प हुई. विरोध प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गया और भीड़ ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी.



यह भी पढ़ें – Video: डंडे छीने, पत्थर-बोतल बरसाए…प्रदर्शनकारी छात्रों, दिल्ली पुलिस और RAF जवानों के बीच हुई हिंसक भिड़ंत

एसपी ने पुलिस को दी सख्त चेतावनी

इस बीच, डाकबंगला चौराहे पर बिगड़ते हालात को देखते हुए पटना वेस्ट के एसपी आईपीएस संकेत कुमार ने खुद मोर्चा संभाला. जब उग्र भीड़ और पत्थरबाजी के सामने कुछ पुलिसकर्मी पीछे हटने लगे तो एसपी संकेत कुमार ने पुलिसकर्मियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तुम पीछे हटे तो नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा. इस सख्त चेतावनी के बाद पुलिस बल हरकत में आया और नाराज छात्रों का सामना करने और उन्हें तितर-बितर करने के लिए फिर से आगे बढ़ा.

हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद चौराहे पर अफरातफरी मच गई. जानकारी सामने आ रही है कि पत्थरबाजी और लाठीचार्ज की घटनाओं में कई छात्र और कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए.

कौन हैं आईपीएस संकेत कुमार

ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर संकेत कुमार कौन हैं. तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संकेत कुमार 2022 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) अधिकारी हैं. उन्होंने 11 अगस्त, 2025 से बिहार कैडर में बिक्रमगंज के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (ASP) और सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) के तौर पर काम किया है. वहां से उनका तबादला SP (पटना वेस्ट) के पद पर हुआ. इसके अलावा, उन्होंने सारण के ASP के तौर पर भी काम किया है. वे NIT पटना के पूर्व छात्र और ISRO के पूर्व वैज्ञानिक हैं.

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