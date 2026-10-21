Patna News: पति गया ‘ससुराल’ तो ससुर को ही कमरे में बुलाने लगी खूबसूरत बहू, सच्चाई सामने आई तो हो गया कांड

Patna News: बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के बभनपुरा गांव में ससुर और बहू के बीच अनैतिक रिश्तों के चलते हत्या का मामला सामने आया है. इसका खुलासा तब हुआ जब मंगलवार (20 अक्टूबर, 2026) की सुबह कथित अवैध संबंध के विवाद में चाचा ने अपने 30 वर्षीय भतीजे दीपक कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी की पत्नी ने बयान दिया कि पति ललन शर्मा और जान गंवाने वाले की पत्नी कविता देवी के बीच कथित अवैध संबंध थे. इसकी जानकारी मिलने पर चाचा ललन शर्मा ने घर से पिस्टल निकाली और इसके बाद गुस्से में दीपक फायरिंग कर दी. बताया जा रहा है कि 6 गोली मारी गई. वहीं, लगते ही दीपक की घटनास्थल पर मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी ललन शर्मा भाग गया. बताया जा रहा है कि किसी मामले में पति दीपक जेल गया. इस दौरान ससुर और बहू करीब आ गए. मौका मिलने पर बहू और ससुर संबंध बनाने लगे.

जमीन विवाद का भी एंगल आया सामने

वहीं, पुलिस की शुरुआती जांच में एक और बात सामने आई. बताया जा रहा है कि चाचा-भतीजे के बीच जमीन विवाद था. वहीं, ललन शर्मा की पत्नी ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसके पति और दीपक की पत्नी कविता देवी के बीच कथित अवैध संबंध थे. पुलिस इस एंगल को हत्या की संभावित वजह मानकर जांच कर रही है.पुलिस का मानना है कि वह जमीन विवाद की आशंका के एंगल से भी जांच करेगी.

अवैध संबंध का विरोध करता था पति

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बभनपुरा निवासी विंध्याचल शर्मा का बेटा दीपक कुमार दरअसल, विक्रम के विधायक सिद्धार्थ शर्मा का पूर्व में वाहन चालक रह चुका था. बताया जा रहा है कि चाचा ललन शर्मा और और पत्नी कविता देवी के बीच संबंध को लेकर दीपक विरोध करता था. इसी बात को लेकर चाचा-भतीजे के बीच विवाद होने की बात सामने आई है.इसी बात को लेकर मंगलवार की सुबह भी इसी मुद्दे को लेकर कहासुनी हुई थी. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर ललन शर्मा पिस्टल लेकर आया और दीपक पर गोलियां चला दीं.

उधर, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कथित अवैध संबंध और हत्या के बीच सीधे संबंध की अभी पुष्टि नहीं हुई है. वहीं, जांच की कड़ी में पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है. बताया जा रहा है कि वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. फुटेज के आधार पर पुलिस घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने और गोलीबारी से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी है.