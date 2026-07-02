एरियर दिलाने का वादा, रिश्वत की मांग और फिर… रिश्वतखोरी के मामले में अधिकारी गिरफ्तार

Patna Bribery Case: पटना में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की टीम ने बुधवार को विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वेतन आयोग के अवर सचिव आमोद मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है. उसे 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है. जानकारी के अनुसार, जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की रकम अपने हाथों में ली, तुरंत पहले से घात लगाए बैठी निगरानी विभाग की टीम ने उसे दबोच लिया.

यह कार्रवाई पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में इस्कॉन मंदिर के पास स्थित वेतन आयोग कार्यालय में की गई. गिरफ्तारी के बाद आरोपी अधिकारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है. बता दें कि आमोद मिश्रा मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के वेतन कोषांग शाखा में अवर सचिव के पद पर तैनात हैं.

क्यों मांगी थी घूस?

जानकारी के अनुसार, बिहारशरीफ के एसबीएम कॉलेज में प्रयोग प्रदर्शक रहे एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद करीब 17 लाख रुपये का एरियर भुगतान लंबित था. पीड़ित के बेटे उमाशंकर उमरेबी ने जब एरियर जारी कराने की प्रक्रिया शुरू की तो आरोप है कि आमोद मिश्रा ने फाइल आगे बढ़ाने के बदले 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग की.

पहले ही ले चुका था दस हजार की रिश्वत

बताया जा रहा है कि आरोपी पहले ही 10 हजार रुपये ले चुका था और बाकी 20 हजार रुपये देने के लिए पीड़ित को बुलाया गया था. इसके बाद पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत निगरानी विभाग से कर दी और रिश्वत मांगने से जुड़े जरूरी साक्ष्य भी सौंपे.

निगरानी विभाग ने बिछाया जाल

शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने पहले पूरे मामले की तफ्तीश की. आरोप सही पाए जाने पर विशेष टीम गठित की गई और आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाया गया. तय योजना के मुताबिक जैसे ही आमोद मिश्रा ने 20 हजार रुपये की रिश्वत ली, टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी अधिकारी से पूछताछ की जा रही है.