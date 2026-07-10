पति के अवैध संबंध, चचेरे देवर की खौफनाक साजिश.... फिर सामने आया वो इंसान, जिसने खोल दिए 'रानी देवी हत्याकांड' के राज़!

बिहार के पचरुखिया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पति के अवैध संबंधों से परेशान पत्नी ने जब इसका विरोध किया तो सरेआम घर में घुंसकर महिला की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई. यह घटना खरफर गांव की बताई जा रही है, जिसमें मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि 42 वर्षीय रानी देवी का पति रामानंद पासवान और चचेरा देवर रामानंद पासवान पाए गए हैं. दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

बेटे को हुआ पिता पर शक

42 वर्षीय रानी देवी के हत्याकांड मामले में कुछ भी सामान्य नहीं था. घर के अंदर सोते हुए उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. यह बात कहीं न कहीं मृतका के बेटे सोनू को अंदर ही अंदर कचोट रही थी. अपनी समस्या लेकर वो पचरुखिया थाने पहुंचा. पुलिस के सामने अपना बयान दिया जिसके बाद पुलिस और अलर्ट हो गई और मामले की तकनीकी जांत पड़ताल शुरू कर दी. जब तकनीकी और प्रत्यक्ष सबूत सामने आए तो पुलिस भी हैरान रह गई.

पुलिस ने खोद निकाली जड़ें

पुलिस की जांच में जब पति संजय पासवान की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं तो पुलिस ने उसे तत्काल हिरासत में ले लिया और सख्ती से पूछताछ की जाने लगी. संजय पासवान ने भी हत्या की साजिश कबूल की और पुलिस के सामने अपनी सारे राज़ उगल दिए. उसने बताया कि गांव की ही एक महिला के साथ काफी लंबे समय से उसका अवैध संबंध था. जब पत्नी रानी देवी को पता चला तो वो इन संबंधों का विरोध करने लगी. जिससे घर में रोजाना विवाद और मतभेद की स्थिति पैदा हो जाती थी. इसलिए संजय पासवान ने अपनी ही पत्नी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया.

सामने आया चरेरे देवर का भी रोल

रानी देवी हत्याकांड में सिर्फ पति संजय पासवान का ही हाथ नहीं था, उसका चचेरा देवन रामानंद पासवान भी शामिल था जो बरैयाखुर्द में बैठकर साजिशों पर काम कर रहा था. दोनों भाईयों ने मिलकर 19 जून की रात को घर के अंदर सोई रानी देवी को गोली मरवाई थी जिससे तत्काल जान गंवा दी. इस हत्याकांड के बाद, संजय पासवान के घर से एक देसी कट्टा, 2 कारतूस और 2 खोखा बरामद किए जा चुके हैं.

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