Patna News: दानापुर शाहपुर में पोखर में डूबने से एक ही परिवार के तीन बच्चों की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम

Patna News:  शाहपुर थाना क्षेत्र के बाबूचक गाँव में आज एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। गाँव के एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चों की पोखर में डूबकर मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही पूरे गाँव में कोहराम मच गया और हर किसी की आँखें नम हो गईं।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 28, 2025 09:20:33 IST

धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, Patna News:  शाहपुर थाना क्षेत्र के बाबूचक गाँव में आज एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। गाँव के एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चों की पोखर में डूबकर मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही पूरे गाँव में कोहराम मच गया और हर किसी की आँखें नम हो गईं। मिली जानकारी के अनुसार, गाँव के सोनू राय के दो पुत्र कमल और रोहित तथा धीरज का पुत्र आयुष सोमवार की शाम गाँव के पास स्थित पोखर में नहाने गए थे। आपस में चचेरे भाई बताये जाने वाले ये तीनों बच्चे पानी में नहाने के दौरान अचानक गहरे गड्ढे में चले गए और डूबने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने शोर सुनकर बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक तीनों की जान जा चुकी थी।

गाँव में मातम और परिजनों का विलाप

जैसे ही यह खबर गाँव में फैली, मृत बच्चों के घरों में मातम छा गया। परिजन बच्चों के शव दरवाजे पर रखकर चीख-पुकार कर रहे हैं। माताओं का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पिता और अन्य परिजन भी गहरे सदमे में हैं। पूरा बाबूचक गाँव गमगीन माहौल में डूबा हुआ है। घटना की सूचना पाकर शाहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुँची। पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रही है, लेकिन गुस्साए और दुख में डूबे परिजन शव देने से इंकार कर रहे हैं। पुलिस लगातार लोगों को समझाने-बुझाने की कोशिश कर रही है।

गाँव के लोगों की प्रतिक्रियाएँ

स्थानीय ग्रामीण तेजू राय ने कहा कि “यह बहुत ही दर्दनाक घटना है। एक ही परिवार के तीन बच्चों का यूँ चले जाना पूरे गाँव के लिए असहनीय है।”
वहीं मुखिया सुनील कुमार ने घटना पर गहरा शोक जताते हुए प्रशासन से परिवार को हर संभव मदद देने की माँग की।

गाँव में शोक की लहर

इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। बच्चों की मासूमियत और अचानक हुई मौत से गाँव के लोग सदमे में हैं। हर किसी की जुबान पर सिर्फ यही बात है कि तीन-तीन फूल जैसे बच्चों की मौत से गाँव का माहौल कभी नहीं भूल पाएगा।

