Home > बिहार > मौत के बाद पत्नी को बनाया देवी, 65 फीट ऊंचा बना दिया मंदिर, प्रसाद में चढ़ती है चाय: Video

मौत के बाद पत्नी को बनाया देवी, 65 फीट ऊंचा बना दिया मंदिर, प्रसाद में चढ़ती है चाय: Video

Monument Of Love: कहते हैं न प्यार की कोई उम्र नहीं होती. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें पति ने पत्नी की याद में मंदिर बनवा दिया है-

By: sanskritij jaipuria | Published: February 17, 2026 11:51:32 AM IST

man buils temple for wife
man buils temple for wife


Monument Of Love: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के चकिया प्रखंड के भुवन छपरा गांव में एक पति ने अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और सम्मान की ऐसी मिसाल पेश की है, जिसकी चर्चा दूर-दूर तक हो रही है. वेलेंटाइन डे के मौके पर जब लोग अपने-अपने तरीके से प्रेम जताते हैं, तब यहां एक व्यक्ति अपनी दिवंगत पत्नी की प्रतिमा के सामने रोज की तरह फूल और सिंदूर अर्पित करता दिखा.

You Might Be Interested In

 पत्नी की याद में 65 लाख रुपये से बनाया स्मारक

सेवानिवृत्त पंचायत सचिव बालकिशुन राम ने अपनी पत्नी शारदा देवी की स्मृति में करीब 65 फीट ऊंचा मंदिरनुमा स्मारक बनवाया. इस निर्माण पर उन्होंने अपनी पूरी सेवानिवृत्ति राशि, लगभग 65 लाख रुपये खर्च कर दिए. उनका कहना है कि अगर सामर्थ्य होती तो वे इससे भी अधिक खर्च करते.

शारदा देवी का निधन वर्ष 2022 में हृदयाघात से हुआ था. ये घटना बालकिशुन राम के रिटायर होने से करीब छह महीने पहले की है. पत्नी के जाने के बाद वे पूरी तरह टूट गए थे.

You Might Be Interested In

 संघर्ष भरा जीवन और पत्नी का साथ

बालकिशुन राम ने बताया कि बचपन में ही पिता का साया उठ गया था, जिसके कारण उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी. ऐसे समय में उनकी पत्नी शारदा देवी ने अपने गहने बेच दिए और उन्हें दोबारा पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया. घर चलाने के लिए उन्होंने मजदूरी की, परिवार संभाला और हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया.

वे कहते हैं कि पंचायत सचिव बनने का श्रेय उनकी पत्नी को ही जाता है. उनका मानना है कि जब एक पत्नी अपने पति को भगवान मान सकती है, तो पति भी अपनी पत्नी को देवी का दर्जा क्यों नहीं दे सकता.

 सादगी भरा जीवन 

शारदा देवी सादा जीवन जीती थीं. साधारण साड़ी पहनतीं और कभी कोई शिकायत नहीं करतीं. बालकिशुन राम भावुक होकर कहते हैं कि मां का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, लेकिन उनकी पत्नी ने उनके लिए मां से बढ़कर त्याग किया.

 बीमारी से जूझती रहीं, फिर भी हिम्मत नहीं हारी

साल 2007 से ही शारदा देवी को हृदय रोग, मधुमेह की समस्या थी. इलाज चलता रहा, लेकिन अंततः वे इस दुनिया से विदा हो गईं. बालकिशुन राम कहते हैं कि उन्होंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन अपनी पत्नी में उन्हें भगवान का रूप नजर आता था.

 रोज होती है पूजा और भोग

करीब तीन साल की मेहनत के बाद ये स्मारक तैयार हुआ. पिछले साल इसका उद्घाटन बिहार के तत्कालीन पर्यटन मंत्री Raju Kumar Singh ने किया था. तब से ये स्थान आसपास के लोगों के लिए चर्चा और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है.

मंदिर में हर सुबह-शाम दीपक जलाया जाता है. प्रतिमा के सामने चाय का कप रखा जाता है, क्योंकि शारदा देवी को चाय पसंद थी. दोपहर और रात का भोजन भी श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाता है. बालकिशुन राम के चार बेटे और एक बेटी हैं. संयुक्त परिवार आज भी साथ रहता है. पत्नी की याद और उनके त्याग की छाया में यह परिवार एकजुट बना हुआ है.

You Might Be Interested In
Tags: Balkishun Ramhome-hero-pos-8temple built in wifes memory
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के समय न करें ये...

February 17, 2026

सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं, ये 4 जानवर भी पानी-जमीन पर...

February 17, 2026

इतने महीनों के अंदर बदल लें अपना टूथब्रश

February 16, 2026

सूर्य ग्रहण के बारे में नहीं जानते होंगे ये बात,...

February 16, 2026

किशमिश और शहद साथ मिलकर कर देंगे कमाल; जानें स्वास्थ्य...

February 15, 2026

क्या आप भी खाते हैं बेड पर खाना, जानिए कितना...

February 14, 2026
मौत के बाद पत्नी को बनाया देवी, 65 फीट ऊंचा बना दिया मंदिर, प्रसाद में चढ़ती है चाय: Video

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मौत के बाद पत्नी को बनाया देवी, 65 फीट ऊंचा बना दिया मंदिर, प्रसाद में चढ़ती है चाय: Video
मौत के बाद पत्नी को बनाया देवी, 65 फीट ऊंचा बना दिया मंदिर, प्रसाद में चढ़ती है चाय: Video
मौत के बाद पत्नी को बनाया देवी, 65 फीट ऊंचा बना दिया मंदिर, प्रसाद में चढ़ती है चाय: Video
मौत के बाद पत्नी को बनाया देवी, 65 फीट ऊंचा बना दिया मंदिर, प्रसाद में चढ़ती है चाय: Video