Patna News: इस शख्स के प्यार के सामने शाहजहां भी हुए फेल! पत्नी की याद में बनवाया मंदिर, फीकी पड़ीं संगेमरमर की मीनारे

Monument Of Love: पूर्वी चंपारण के एक दूर-दराज के गांव में, प्यार को दिल से दी गई एक श्रद्धांजलि ने पूरे देश का ध्यान खींचा है. भले ही यह ताजमहल की शान का मुकाबला न करे, लेकिन एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी ने अपनी गुज़र चुकी पत्नी की याद में यह अनोखी मंदिर बनवाया है, जो भक्ति और त्याग के लिए एक हमेशा रहने वाली श्रद्धांजलि है.

By: Heena Khan | Last Updated: February 14, 2026 10:33:16 AM IST

Monument Of Love: पूर्वी चंपारण के एक दूर-दराज के गांव में, प्यार को दिल से दी गई एक श्रद्धांजलि ने पूरे देश का ध्यान खींचा है. भले ही यह ताजमहल की शान का मुकाबला न करे, लेकिन एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी ने अपनी गुज़र चुकी पत्नी की याद में यह अनोखी मंदिर बनवाया है, जो भक्ति और त्याग के लिए एक हमेशा रहने वाली श्रद्धांजलि है. एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, बाल किशुन राम ने पूर्वी चंपारण ज़िले के चकिया ब्लॉक के भुवन-छपरा गांव में अपनी पत्नी शारदा देवी के लिए एक अनोखी मंदिर बनवाने के लिए अपने रिटायरमेंट के बाद मिले फ़ायदों में से 60 लाख रुपये खर्च किए. 2022 में हार्ट अटैक से शारदा की मौत हो गई, जिससे राम टूट गए.

पत्नी की याद में बनवाया मंदिर 

राम उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने उनकी याद में एक बड़ी श्रद्धांजलि देने का फ़ैसला किया. यह काम शुरू करने से पहले, उन्होंने अपने पांच बच्चों – एक बेटी और चार बेटे, सभी शादीशुदा थे, उनसे मंज़ूरी ली. उनके सपोर्ट से, उन्होंने रिटायर होने के तुरंत बाद 2023 में मंदिर बनवाना शुरू किया, और अपनी ज़िंदगी की पूरी बचत अपने सपने को पूरा करने के लिए लगा दी. सोमवार को, राज्य के टूरिज्म मिनिस्टर राजू कुमार सिंह ने गांववालों की भीड़ के बीच इस स्मारक का उद्घाटन किया. इसे लेकर मिनिस्टर ने कहा, “यह स्ट्रक्चर बेमिसाल है और समाज के लिए एक प्रेरणा है. मैं बहुत खुश हूं. मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा.” उन्होंने स्मारक के लिए भविष्य में मदद का वादा करते हुए कहा, “यह प्यार का एक शानदार प्रतीक है… मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर सकता.”

पत्नी को दिया सफलता का क्रेडिट 

मोची समुदाय से आने वाले राम ने अपनी सफलता का क्रेडिट अपनी गुज़र चुकी पत्नी को दिया. उन्होंने कहा, “आज मैं जो कुछ भी हूं, उन्हीं की वजह से हूं. उन्होंने मेरा भविष्य पक्का करने के लिए अपने गहने बेच दिए.” राम ने कहा, “जब मैं क्लास II में था, मेरे पिता गुज़र गए, और मेरी मां खेतों में काम करके घर चलाने के लिए रह गईं. लेकिन उनकी मेहनत देखकर मुझे दुख होता था, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया और मज़दूरी करने लगा.” 17 साल की उम्र में, उन्होंने अपनी मां की इच्छा पूरी करते हुए शादी कर ली. जब उनकी जवान पत्नी ने उन्हें मज़दूरी करते देखा, तो उन्होंने पूछा कि क्यों. राम ने कहा, “जब उन्हें पता चला कि यह पैसे की तंगी की वजह से हुआ है, तो उन्होंने अपने चांदी के गहने बेच दिए ताकि मैं स्कूल वापस जा सकूं.” उन्होंने आगे बताया कि बाद में उन्हें पंचायत सेक्रेटरी की नौकरी मिल गई. उन्होंने कहा, “वो मेरे लिए सब कुछ थीं. मैं अपने परिवार और अपने लिए उनके त्याग को नहीं भूल सकता. अब, वो हमेशा ज़िंदा रहेंगी और दुनिया को प्रेरणा देती रहेंगी.” 

अब, हर सुबह, राम अपनी प्यारी पत्नी के लिए प्रार्थना करने मेमोरियल जाते हैं. उनके रोज़ के रूटीन में स्ट्रक्चर को साफ़ रखना, यह पक्का करना कि वह रोशन रहे, और प्यार के इस सम्मान को देखने आने वाले लगातार आने वाले विज़िटर्स के साथ इसके बनने की कहानी शेयर करना शामिल है.

