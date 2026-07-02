भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक फर्राटा भरेगी मेट्रो, यहां बनेंगे स्टेशन, जाम से मिलेगी राहत

Patna Metro Extension: पटना में मेट्रो नेटवर्क का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है. इसी कड़ी में बिहार सरकार ने मेट्रो सेवा का विस्तार होने वाला है. इसके साथ ही भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक नए सेक्शन को भी शुरू कर दिया गया है. बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस विस्तारित खंड का उद्घाटन किया. इसके साथ ही आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक नियमित मेट्रो संचालन शुरू हो गया है. इससे यात्रियों को अब करीब 6 किलोमीटर तक मेट्रो यात्रा की सुविधा मिलने लगी है.

नई सेवा शुरू होने से राजधानी के पूर्वी हिस्से में रहने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि इससे सड़क पर वाहनों का दबाव कम होगा और लोगों का सफर पहले की तुलना में अधिक तेज और सुविधाजनक हो जाएगा.

जल्द शुरू होगा खेमनीचक स्टेशन

पटना मेट्रो परियोजना के तहत खेमनीचक मेट्रो स्टेशन को भी अगले पखवाड़े में यात्रियों के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है. इसके बाद मेट्रो नेटवर्क और मजबूत होगा. इससे आसपास के इलाकों के लोगों को भी सीधा लाभ मिलेगा.

अंडरग्राउंड होगा मेट्रो रूट

मलाही पकड़ी के आगे मेट्रो का रूट अंडरग्राउंड होगा, जो सीधे पटना जंक्शन तक जाएगा. इस कॉरिडोर पर पीएमसीएच, गांधी मैदान और डाकबंगला जैसे प्रमुख अंडरग्राउंड स्टेशनों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है. इन स्टेशनों के तैयार होने के बाद शहर के प्रमुख इलाकों के बीच सफर और भी आसान हो जाएगा.

कितनी लगेगी लागत?

बता दें कि इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए लगभग 13,365 करोड़ रुपये की लागत लगेगी. इस प्रोजेक्ट के पीछे सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिले. साथ ही यात्रा का समय कम होगा और शहर के अलग-अलग हिस्सों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी विकसित हो सकेगी. परियोजना पूरी होने के बाद पटना के शहरी परिवहन ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिलने की उम्मीद है.