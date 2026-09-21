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Bihar Crime: 1:30 रात में पूत बना ‘कपूत’, बंद घर में बुजुर्ग मां के साथ की हैवानियत, चीखें सुनकर दौड़े पड़ोसी, तो उसे भी…!

Patna Man Brutally Killed Mother: पटना में आधी रात बंद घर से आ रही चीखें सुन जब पड़ोसी दौड़े और दरवाजा खुलवाया तो अंदर 60 वर्षीय महिला का जला शव मिला. मां की मौत के बाद आरोपी बेटा छत से कूदने लगा और उसे पकड़ने की कोशिश करने वाले पड़ोसियों की भी हालत खराब हो गई. आखिर क्या हुआ था?

By: Kajal Jain | Published: September 21, 2026 6:15:03 PM IST

Bihar Crime: दरवाजा अंदर से बंद था और घर में मां की जली लाश... पुलिस पहुंची तो छत से कूद पड़ा बेटा!
Bihar Crime: दरवाजा अंदर से बंद था और घर में मां की जली लाश... पुलिस पहुंची तो छत से कूद पड़ा बेटा!


Patna Man Brutally Killed Mother: बिहार के पटना से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां पटना के खाजेकलां थाना क्षेत्र के दुल्ली घाट इलाके में शनिवार देर रात एक युवक ने अपनी 60 वर्षीय मां को मौत के घाट उतार दिया. कहा जा रहा है कि उसने पहले अपनी मां को पीटा और इसके बाद उसे जलाकर मार डाला. घटना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला का जला हुआ शव घर के अंदर पड़ा मिला. पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

मृतका की पहचान रेखा देवी उर्फ मंजू के रूप में हुई है. वह अपने बेटे चिंटू के साथ दुल्ली घाट इलाके में किराये के मकान में रहती थीं. पुलिस के मुताबिक, चिंटू ऑटो चलाता है और नशे का आदी बताया जा रहा है. शुरुआती जांच में उसके गांजा के नशे में होने की बात सामने आई है.

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घर के अंदर मिला जला हुआ शव

पुलिस को शनिवार रात करीब डेढ़ बजे घटना की सूचना मिली थी. जानकारी मिलते ही खाजेकलां थाने की टीम मौके पर पहुंची. उस समय घर का दरवाजा अंदर से बंद था. पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो कमरे के अंदर रेखा देवी का जला हुआ शव मिला. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेजा और आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी. आरोपी बेटा भी उसी घर में मौजूद था. पुलिस ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने छत से छलांग लगा दी. हालांकि पुलिसकर्मियों ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया. 

बचाने पहुंचे पड़ोसी, तो…

जब आरोपी अपनी मां को पीट रहा था और जिंदा जलाने की कोशिश कर रहा था, तो पड़ोसियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की. आरोपी ने उन लोगों के साथ मारपीट की. इतना ही नहीं उसने एक पड़ोसी को दांत से काट लिया. पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी अक्सर नशे की हालत में अपनी मां से झगड़ा करता था. 

पुलिस ने क्या कहा?

एएसपी राजकिशोर सिंह ने बताया कि आरोपी नशे का आदी है और मानसिक रूप से अस्वस्थ भी प्रतीत होता है. हालांकि मां की हत्या के पीछे की असली वजह अभी साफ नहीं हुई है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. साथ ही आरोपी पति से भी पूछताछ की जा रही है.

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Tags: bihar crime
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