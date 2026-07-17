कौन है सुधांशु झा? जिसने शर्ट, अंडरवियर और मिठाई के डिब्बों में छिपा रखी थी शराब; कैसे किया पुलिस ने तस्करी का खुलासा

Bihar Liquor Smuggling: बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद तस्कर शराब पहुंचाने के लिए रोज नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं. कभी एंबुलेंस, कभी दूध के कंटेनर और कभी फलों की पेटियों का इस्तेमाल करने वाले तस्करों ने इस बार ऐसा अनोखा तरीका अपनाया, जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई.

पटना में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसने शराब की बोतलों को अपनी शर्ट, अंडरवियर और मिठाई के डिब्बों में इस तरह छिपाया था कि पहली नजर में किसी को शक ही न हो. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरी खबर.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए लगे आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर इलाके में गहन गाड़ी चेकिंग की जा रही थी. चेकिंग के दौरान पुलिस की एक टीम ने पटना जंक्शन से निकल रही एक ओला कैब को रोका और उसकी तलाशी ली. कार में बैठे युवक की संदिग्ध हरकत देखकर अधिकारी हैरान रह गए. तलाशी में युवक हैरान रह गया. चेकिंग से बचने के लिए युवक ने शराब की बोतलें अपनी शर्ट, अंडरवियर और मिठाई के डिब्बों में छिपा रखी थीं. पुलिस ने तुरंत शराब जब्त कर ली और उसे हिरासत में ले लिया.

कौन है गिरफ्तार तस्कर?

गिरफ्तार तस्कर की पहचान कटिहार नगर थाना इलाके के रहने वाले सुधांशु झा के तौर पर हुई है. पूछताछ में आरोपी युवक ने बताया कि उसने पटना के VIP इलाके बोरिंग रोड में एक कमरा किराए पर लिया था और AN कॉलेज में B.Com प्रोग्राम में एडमिशन की तैयारी कर रहा था. वह पढ़ाई की आड़ में लंबे समय से शराब तस्करी के धंधे में शामिल था.

आचार संहिता के मद्देनजर इलाके में चल रही थी वाहन चेकिंग

पुलिस जानकारी के मुताबिक, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर इलाके में सघन वाहन चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान थाना इलाके के हनुमान मंदिर टॉप (TOP) के पास चेकिंग कर रही पुलिस टीम ने पटना जंक्शन से निकल रही एक ओला कैब को रोका और उसकी तलाशी ली. कार में युवक की संदिग्ध हरकत देखकर पुलिस ने उसकी गहन तलाशी ली. अधिकारी हैरान रह गए. जांच से बचने के लिए युवक ने अपनी शर्ट, अंडरवियर और मिठाई के डिब्बों में शराब की बोतलें छिपा रखी थीं. पुलिस ने तुरंत शराब जब्त कर ली और उसे हिरासत में ले लिया.

वह बोरिंग रोड में रहकर AN कॉलेज में एडमिशन की तैयारी कर रहा था. गिरफ्तार तस्कर की पहचान कटिहार नगर थाना इलाके के रहने वाले सुधांशु झा के तौर पर हुई है. पूछताछ में आरोपी युवक ने बताया कि उसने पटना के VIP इलाके बोरिंग रोड में एक कमरा किराए पर लिया था और AN कॉलेज में B.Com प्रोग्राम में एडमिशन की तैयारी कर रहा था. पढ़ाई की आड़ में वह लंबे समय से शराब तस्करी के धंधे में शामिल था.

उत्तर प्रदेश से शराब की खेप लाया था आरोपी

शुरुआती पूछताछ में आरोपी सुधांशु झा ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए. उसने बताया कि वह अब तक तीन से चार बार ट्रेन से पटना शराब ला चुका है. इस बार वह उत्तर प्रदेश से ट्रेन से शराब पटना लाया था और इसे नाला रोड इलाके में किसी को पहुंचाना था. फिलहाल, थाने की पुलिस गिरफ्तार छात्र से कड़ी पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे शराब तस्करी नेटवर्क के पीछे और कौन-कौन लोग हैं.