खान सर पर क्यों लटक रही गिरफ्तारी की तलवार? रातभर जद्दोजहद के बाद भी पुलिस लौटी खाली हाथ

Patna Khan Sir Firing Case: पटना में खान सर की गिरफ्तारी को लेकर रातभर ड्रामा चलता रहा, लेकिन खान सर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, दरअसल, पिछले दिनों खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है. जिसकी जांच में खुलासा हुआ कि खान सर के कोचिंग सेंटर के सुरक्षा गार्ड ने ही फायरिंग की थी. जिसका निर्देश खान सर ने ही दिया था. जिसको लेकर खान सर की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. लेकिन खान सर का पता नहीं चल पाया है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुक्रवार रात पुलिस उनके कोचिंग सेंटर जीएस ग्लोबल स्टडीज पहुंची, लेकिन खान सर वहां नहीं मिले. छात्रों की भारी भीड़ को देखकर पुलिस ने कार्रवाई की और कोचिंग सेंटर से सभी छात्रों को हटा दिया.



एफआईआर दर्ज होने के बाद भी खान सर ने ली क्लास

मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही जानकारी के अनुसार, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी खान सर ने छात्रों की क्लास ली थी. एक न्यूज़ पोर्टल के अनुसार, छात्रों को मोबाइल पर मैसेज मिला था कि उस दिन उनकी क्लास सुबह 10:00 बजे से 11:00 बजे के बीच होगी. हालांकि वे कोचिंग सेंटर पर नहीं मिले. इसी बीच, मुसल्लहपुर स्थित उनके कोचिंग सेंटर पर एक के बाद एक पुलिस की पांच गाड़ियां पहुंचीं.

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क्या खान सर करेंगे सरेंडर?

ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि खान सर शुक्रवार रात या शनिवार को सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें बीच में पड़ने वाले रविवार की छुट्टी की वजह से दो दिन जेल में बिताना पड़ सकता है. जमानत के लिए उन्हें सोमवार तर इंतजार करना पड़ेगा. फिलहाल ये स्पष्ट हो गया है कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है. लेकिन सवाल ये उठता है कि कब और कहां होगी?

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