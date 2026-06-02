Khan Sir Coaching: पोस्टर फाड़े, चली तबाड़तोड़ गोलियां… पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग

Khan Sir Coaching Firing Case: बिहार की राजधानी पटना में गोलीबारी की एक घटना सामने आई है, जिसका कारण कथित तौर पर दो कोचिंग संस्थानों के संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई बताया जा रहा है. रिपोर्टों के अनुसार, यह गोलीबारी खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हुई.

बताया जा रहा है कि यह घटना पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में हुई, जहां खान सर का कोचिंग संस्थान स्थित है. घटनास्थल पर करीब 5 से 6 राउंड फायरिंग हुई है. सड़कों पर लगे खान सर के पोस्टर बैनर को भी फाड़ा गया है.

क्या है पूरा मामला?

शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि खान सर और एक प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान के संचालक के बीच वर्चस्व को लेकर चल रहे विवाद के दौरान यह गोलीबारी भड़क उठी. रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कोचिंग संचालकों खान सर और ज्ञान बिंदु के बीच लंबे समय से आपसी रंजिश चली आ रही है.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर की

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस फिलहाल आस-पास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है.

हालांकि, गोलीबारी के पीछे के मकसद या आरोपियों की पहचान के संबंध में पुलिस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. मामले की जाँच अभी भी जारी है.