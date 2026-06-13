Home > क्राइम > मासूम चेहरे पर मास्क का पर्दा! ज्वेलरी शॉप में घुसी 2 लड़कियां, दुकानदार पर पेपर स्प्रे से किया हमला और फिर…

मासूम चेहरे पर मास्क का पर्दा! ज्वेलरी शॉप में घुसी 2 लड़कियां, दुकानदार पर पेपर स्प्रे से किया हमला और फिर…

Patna Jewellery Shop Loot Attempt: पटना में ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश दुकानदार की सूझबूझ से नाकाम हो गई. मास्क लगाकर ज्वेलरी शॉप में घुसी लड़कियों ने दुकानदार पर पेपर स्प्रे से हमला कर दिया.

By: Sohail Rahman | Published: June 13, 2026 2:28:09 PM IST

पटना के ज्वेलरी शॉप में लड़कियों ने की लूट की कोशिश
पटना के ज्वेलरी शॉप में लड़कियों ने की लूट की कोशिश


Patna Jewellery Shop Loot Video: बिहार की राजधानी पटना के दीघा इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां दो लड़कियां मुंह पर मास्क लगाए हुए एक ज्लेलरी शॉप में घुसती है और जेवरात खरीदने का नाटक करती है. थोड़ी देर तक खरीदारी का नाटक करने के बाद लड़की ने दुकानदार की आंखों में पेपर प्रे से हमला कर दिया. हालांकि, दुकानदार ने चालाकी के साथ तुरंत बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया और दोनों लड़कियां पकड़ी गई.

यह पूरा मामला दीघा पुलिस थाना क्षेत्र में कुर्जी पुल के पास स्थित ‘मां वैष्णवी ज्वेलर्स’ का बताया जा रहा है. ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब इसका फुटेज सामने आया है.

You Might Be Interested In

जेवर खरीदने के बहाने दुकान में घुसे

दोनों युवतियां ग्राहक बनकर दुकान में आई थीं और शुरू में गहने दिखाने को कहा था. जब दुकानदार राजेश कुमार उन्हें गहने दिखा रहे थे, तभी लड़कियों ने पेपर स्प्रे निकाला और उन पर पेपर स्प्रे से हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि दोनों लड़कियों की योजना दुकानदार को बेबस करके गहने लूटकर फरार होने की थी. हालांकि, वो दोनों ऐसा करने में नाकामयाब रहे और दुकानदार की सूझबूझ के बाद दोनों आरोपी पकड़े गए. दुकानदार ने बहुत ही चालाकी से दोनों को दुकान के अंदर बंद किया और बाहर निकलकर चिल्लाना शुरू कर दिया. जिसके बाद आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे और दोनों महिलाओं को पकड़ लिया.

यह भी पढ़ें – 10 की उम्र से यौन शोषण करता था ये एक्टर; छोटी लड़कियां ही नहीं, महिलाओं संग भी करता था कांड, 24 साल में पहुंचा जेल

लोगों में दिखा गुस्सा

वीडियो में भीड़ का गुस्सा स्पष्ट दिख रहा था. एक महिला ने संदिग्धों में से एक के बाल पकड़े, उसे जमीन पर गिराया और पीटा. इसके बाद बाकी लोगों ने भी दोनों दो घेर लिया. इस बीच, पुलिस को सूचना दी गई. सूचना के बाद दीघा पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ से दोनों लड़कियों को बचाया और हिरासत में ले लिया. फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या ये महिलाएं किसी बड़े गिरोह का हिस्सा है या यह उसकी पहली कोशिश थी.

दुकान के मालिक ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर दुकान के मालिक का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने बताया कि एक लड़की ने उन पर स्प्रे से हमला किया, लेकिन वे बच निकलने और शोर मचाने में कामयाब रहे और फिर पुलिस को घटना की जानकारी दी. वहीं, इस पूरे मामले पर दीघा पुलिस स्टेशन के एसएचओ अवनीश कुमार ने बताया कि दोनों युवतियों को हिरासत में ले लिया गया है, मामले की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें – Bengaluru Crime: सगी मां बनी कातिल! प्रेमी के साथ मिलकर चलती कार में बेटी की गला घोंटकर की हत्या, ऐसे खुला भेद

Tags: bihar newscrime news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा अदरक का रस पीने के नुकसान

June 12, 2026

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 12, 2026

शनिवार को दान करें ये चीजें, शनि दोष के अशुभ...

June 12, 2026

मनोज बाजपेयी की 6 दमदार फिल्में

June 12, 2026

कौन हैं सिंगर-रैपर बादशाह की पत्नी?

June 12, 2026

बुढ़ापे में यहां कटेगी ऐश की जिंदगी!

June 12, 2026
मासूम चेहरे पर मास्क का पर्दा! ज्वेलरी शॉप में घुसी 2 लड़कियां, दुकानदार पर पेपर स्प्रे से किया हमला और फिर…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मासूम चेहरे पर मास्क का पर्दा! ज्वेलरी शॉप में घुसी 2 लड़कियां, दुकानदार पर पेपर स्प्रे से किया हमला और फिर…
मासूम चेहरे पर मास्क का पर्दा! ज्वेलरी शॉप में घुसी 2 लड़कियां, दुकानदार पर पेपर स्प्रे से किया हमला और फिर…
मासूम चेहरे पर मास्क का पर्दा! ज्वेलरी शॉप में घुसी 2 लड़कियां, दुकानदार पर पेपर स्प्रे से किया हमला और फिर…
मासूम चेहरे पर मास्क का पर्दा! ज्वेलरी शॉप में घुसी 2 लड़कियां, दुकानदार पर पेपर स्प्रे से किया हमला और फिर…