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Patna Human Trafficking Racket: एक युवक के साथ क्या कर रही थीं 10 खूबसूरत कॉल गर्ल, होटल के कमरे का नजारा देख चौंक गई पुलिस

Patna Human Trafficking Racket Expose: पटना पुलिस ने राजधानी के एक नामी होटल में छापमार 10 कॉल गर्ल को धर दबोचा. सभी आपत्तिजनक हालत में मिलीं.

By: JP Yadav | Published: July 3, 2026 12:24:11 PM IST

Patna Human Trafficking Racket: एक युवक के साथ क्या कर रही थीं 10 खूबसूरत युवतियां, होटल के कमरे का नजारा देख चौंक गई पुलिस
Patna Human Trafficking Racket: एक युवक के साथ क्या कर रही थीं 10 खूबसूरत युवतियां, होटल के कमरे का नजारा देख चौंक गई पुलिस


Patna Human Trafficking Racket Expose: बिहार पुलिस पटना समेत राज्य के कई जिलों में देह व्यापार के खिलाफ अभियान चला रही है. इस कड़ी में पिछले दिनों राजधानी पटना के पॉश इलाके स्थित गांधी मैदान के पास स्थित एक होटल में पुलिस ने छापा मारा तो चौंकाने वाला मामला सामने आया. पुलिस अंदर घुसी से बड़ी संख्या में युवक युवतियों होटल के कमरों में आपत्तिजनक हालत में मिले. पुलिस ने छापेमारी के बाद बड़े देहव्यापार रैकेट का खुलासा किया.

पुलिस ने आपत्तिजनक स्थिति में 10 महिलाओं और युवतियों को यहां से धर दबोचा.बताया जा रहा है कि छापेमारी से पहले ही यहां से बड़ी संख्या में युवतियों और युवक फरार होने में कामयाब रहे. हैरत की बात यह है कि जिस समय पुलिस ने छापा मारा उस दौरान होटल के कमरों में 10 लड़कियां थीं जबकि वहां पर एक ही युवक मौजूद था. पुलिस के मुताबिक, शिकायत के बाद मिली गुप्त सूचना के आधार पर पिछले दिनों रात के दौरान छापेमारी की कार्रवाई की गई. इस दौरान होटल संचालक मौके से फरार होने में सफल रहा, क्योंकि छापे की सूचना पहले ही मिल गई थी. 

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आपत्तिजनक हालत में मिली युवतियां

​होटल के कमरों में छापेमारी के दौरान पुलिस को आपत्तिजनक सामग्री (कॉन्डम) बरामद हुई. इस दौरान बीयर और शराब की बोतलें भी मिलीं. बताया जा रहा है कि छापेमारी के लिए पुलिस जब होटल के कमरों में पहुंची तो वहां मौजूद मेहमान शराब पार्टी और मौज-मस्ती में व्यस्त थे.

क्या भगा दिया था युवतियों को

इस दौरान युवतियां भी थीं, लेकिन सूचना जल्दी मिलने से उन्हें यहां से भगा दिया गया. सिर्फ 10 लड़कियों ही मौके पर मिलीं. होटल के कमरों में जहानाबाद निवासी अशोक कुमार यादव मिला, शुरुआत में उसे ग्राहक बताया जा रहा था, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि वह होटल स्टाफ में शामिल है. वहीं, ​पकड़ी गई 10 युवतियों में पश्चिम बंगाल, दिल्ली और बिहार की रहने वाली युवतियां शामिल हैं. ज्यादातर युवतियां बालिग हैं.

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काफी समय से चल रहा था देह व्यापार का धंधा

मिली जानकारी के मुताबिक, पटना के ​गांधी मैदान थाना क्षेत्र के अभिषेक प्लाजा स्थित पटना डोरमेट्री नामक होटल में लंबे समय से देह व्यापार का धंधा चल रहा था. शिकायत पर टीम ने गुरुवार (02 जुलाई, 2026) की रात को होटल में अचानक छापेमारी की. जांच में पता चला होटल के ऊपर शॉप और शोरूम हैं और उसके ऊपर आवासीय फ्लैट्स हैं. ऐसे में यहां पर देह व्यापार के धंधे का शक किसी को नहीं हुआ.

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Tags: bihar news
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