Home > क्राइम > Patna: होटल में एक लड़की के साथ 3 लड़के कर रहे थे गंदी हरकत, एक कमरे में तो हुआ कुछ ऐसा… मैनेजर ने कर दिया ‘कांड’

Patna: होटल में एक लड़की के साथ 3 लड़के कर रहे थे गंदी हरकत, एक कमरे में तो हुआ कुछ ऐसा… मैनेजर ने कर दिया ‘कांड’

Patna Hotel Raid: पटना में मंगलवार को पुलिस ने मालसलामी थाना इलाके में गुरु का बाग रोड पर रुक्मणी इन होटल में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने इस ट्रेड में शामिल पांच लड़कियों को हिरासत में लिया और 12 युवकों को गिरफ्तार किया.

By: Shristi S | Last Updated: July 15, 2026 12:19:06 PM IST

पटना के एक होटल में देह व्यापार का बड़ा भंडाफोड़, 12 गिरफ्तार
पटना के एक होटल में देह व्यापार का बड़ा भंडाफोड़, 12 गिरफ्तार


Patna Hotel Scandal: बिहार के पटना में मंगलवार को पुलिस ने मालसलामी थाना इलाके में गुरु का बाग रोड पर रुक्मणी इन होटल में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने इस ट्रेड में शामिल पांच लड़कियों को हिरासत में लिया और 12 युवकों को गिरफ्तार किया. रेड के दौरान, पुलिस को होटल से 14 मोबाइल फोन, शराब की चार बोतलें और ₹37,182 का आपत्तिजनक सामान मिला. 

पुलिस पूछताछ में होटल मैनेजर के रैकेट में शामिल होने का पता चला. गिरफ्तार किए गए लोगों में से नौ की उम्र 18 से 23 साल के बीच है, दो की उम्र 32 से 35 साल के बीच है, और एक की उम्र 55 साल है. यह जानकारी मंगलवार को ASP राजकिशोर सिंह ने दी.

You Might Be Interested In

एक कमरे में दो युवक और युवतियां मिलीं

ASP ने बताया कि एक नए ऑपरेशन के तहत, पुलिस टीम ने रुक्मणी इन होटल में अचानक रेड मारी. रजिस्टर चेक करने पर पता चला कि कमरा नंबर 109 एक युवक को दिया गया था. शक होने पर पुलिस ने कमरा खोला तो दो लड़के और एक लड़की बहुत ही आपत्तिजनक हालत में मिले. पुलिस को कमरे में शराब की बोतलें, सिगरेट और कई दूसरी आपत्तिजनक चीज़ें मिलीं.

यौन दुराचार के लिए 1,500 रुपये का पेमेंट

कमरे से गिरफ्तार किए गए लड़के ने पुलिस को बताया कि होटल मैनेजर और स्टाफ की मिलीभगत से उसे लड़की दी गई थी. बदले में होटल मैनेजर ने 5,000 रुपये और शराब के लिए एक्स्ट्रा पैसे लिए. हिरासत में ली गई लड़कियों ने बताया कि होटल मैनेजर और स्टाफ को उनके यौन दुराचार के लिए 1,500 रुपये दिए गए थे. पूछताछ में होटल मैनेजर ने पुलिस को बताया कि वह होटल मालिक की सहमति से देह व्यापार चला रहा था.

एक कमरे में तीन लड़के और एक लड़की मिले

मैनेजर की जानकारी पर पुलिस ने होटल के कमरा नंबर 103 में तीन लड़कों और एक लड़की को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया. कमरे में दो शराब की बोतलें, सिगरेट और आपत्तिजनक चीज़ें मिलीं. गिरफ्तार लड़कियों ने महिला पुलिस ऑफिसर को बताया कि कंकड़बाग का 70 फुट लंबा आदमी यश कुमार उर्फ ​​यशराज कुमार लड़कियों को बुक करता है और रात में उन्हें ले जाता है. हिरासत में ली गई लड़कियों के कहने पर, मालसलामी थाने की पुलिस ने ब्योहर के साईंचक मोहल्ला में यश कुमार के फ्लैट पर छापा मारा, तो तीन और लड़कियां और पांच लड़के बहुत ही आपत्तिजनक हालत में मिले.

नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश जारी 

गिरफ्तार किए गए लड़कों में मालसलामी थाना इलाके के मथानीताल का अमन कुमार और गौरव कुमार, चैनपुरा का सौरभ कुमार, बुंदेल टोली का अजीत कुमार सिंह (होटल मैनेजर), शाहदरा का विक्की कुमार और सूरज कुमार शामिल हैं. इसके अलावा कंकड़बाग का यश कुमार उर्फ ​​यशराज, लखीसराय का प्रिंस कुमार, माधव कुमार, कंकड़बाग का प्रिंस कुमार, बाईपास दुजरा का मोहम्मद साहू, अरवल का मनोज कुमार और धवलपुरा का मनीष कुमार भी मौजूद हैं.

यह रेड मालसलामी पुलिस स्टेशन इंचार्ज सुनील कुमार, एडिशनल पुलिस स्टेशन इंचार्ज अमित कुमार और प्राची कपूर ने की. मालसलामी पुलिस स्टेशन ने कहा कि होटल मालिक को अरेस्ट करने के लिए रेड की जा रही है और नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश जारी है. 

Tags: biharcrimepatna
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रवि किशन की 7 हिंदी फिल्में और सीरीज, जो कर...

July 14, 2026

कैटरीना कैफ की 7 सुपरहिट फिल्में

July 14, 2026

सावन में हरी चूड़ियां क्यों पहनती हैं महिलाएं?

July 14, 2026

कचरा नहीं खजाना हैं इन 5 सब्जियों के छिलके!

July 14, 2026

डेंटल प्रॉब्लम्स की छुट्टी! ब्रश के बिना ऐसे रखें मुंह...

July 13, 2026

ज्यादा खरबूजे के बीज खाने के नुकसान

July 13, 2026
Patna: होटल में एक लड़की के साथ 3 लड़के कर रहे थे गंदी हरकत, एक कमरे में तो हुआ कुछ ऐसा… मैनेजर ने कर दिया ‘कांड’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Patna: होटल में एक लड़की के साथ 3 लड़के कर रहे थे गंदी हरकत, एक कमरे में तो हुआ कुछ ऐसा… मैनेजर ने कर दिया ‘कांड’
Patna: होटल में एक लड़की के साथ 3 लड़के कर रहे थे गंदी हरकत, एक कमरे में तो हुआ कुछ ऐसा… मैनेजर ने कर दिया ‘कांड’
Patna: होटल में एक लड़की के साथ 3 लड़के कर रहे थे गंदी हरकत, एक कमरे में तो हुआ कुछ ऐसा… मैनेजर ने कर दिया ‘कांड’
Patna: होटल में एक लड़की के साथ 3 लड़के कर रहे थे गंदी हरकत, एक कमरे में तो हुआ कुछ ऐसा… मैनेजर ने कर दिया ‘कांड’