Patna: होटल में एक लड़की के साथ 3 लड़के कर रहे थे गंदी हरकत, एक कमरे में तो हुआ कुछ ऐसा… मैनेजर ने कर दिया ‘कांड’

Patna Hotel Scandal: बिहार के पटना में मंगलवार को पुलिस ने मालसलामी थाना इलाके में गुरु का बाग रोड पर रुक्मणी इन होटल में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने इस ट्रेड में शामिल पांच लड़कियों को हिरासत में लिया और 12 युवकों को गिरफ्तार किया. रेड के दौरान, पुलिस को होटल से 14 मोबाइल फोन, शराब की चार बोतलें और ₹37,182 का आपत्तिजनक सामान मिला.

पुलिस पूछताछ में होटल मैनेजर के रैकेट में शामिल होने का पता चला. गिरफ्तार किए गए लोगों में से नौ की उम्र 18 से 23 साल के बीच है, दो की उम्र 32 से 35 साल के बीच है, और एक की उम्र 55 साल है. यह जानकारी मंगलवार को ASP राजकिशोर सिंह ने दी.

एक कमरे में दो युवक और युवतियां मिलीं

ASP ने बताया कि एक नए ऑपरेशन के तहत, पुलिस टीम ने रुक्मणी इन होटल में अचानक रेड मारी. रजिस्टर चेक करने पर पता चला कि कमरा नंबर 109 एक युवक को दिया गया था. शक होने पर पुलिस ने कमरा खोला तो दो लड़के और एक लड़की बहुत ही आपत्तिजनक हालत में मिले. पुलिस को कमरे में शराब की बोतलें, सिगरेट और कई दूसरी आपत्तिजनक चीज़ें मिलीं.

यौन दुराचार के लिए 1,500 रुपये का पेमेंट

कमरे से गिरफ्तार किए गए लड़के ने पुलिस को बताया कि होटल मैनेजर और स्टाफ की मिलीभगत से उसे लड़की दी गई थी. बदले में होटल मैनेजर ने 5,000 रुपये और शराब के लिए एक्स्ट्रा पैसे लिए. हिरासत में ली गई लड़कियों ने बताया कि होटल मैनेजर और स्टाफ को उनके यौन दुराचार के लिए 1,500 रुपये दिए गए थे. पूछताछ में होटल मैनेजर ने पुलिस को बताया कि वह होटल मालिक की सहमति से देह व्यापार चला रहा था.

एक कमरे में तीन लड़के और एक लड़की मिले

मैनेजर की जानकारी पर पुलिस ने होटल के कमरा नंबर 103 में तीन लड़कों और एक लड़की को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया. कमरे में दो शराब की बोतलें, सिगरेट और आपत्तिजनक चीज़ें मिलीं. गिरफ्तार लड़कियों ने महिला पुलिस ऑफिसर को बताया कि कंकड़बाग का 70 फुट लंबा आदमी यश कुमार उर्फ ​​यशराज कुमार लड़कियों को बुक करता है और रात में उन्हें ले जाता है. हिरासत में ली गई लड़कियों के कहने पर, मालसलामी थाने की पुलिस ने ब्योहर के साईंचक मोहल्ला में यश कुमार के फ्लैट पर छापा मारा, तो तीन और लड़कियां और पांच लड़के बहुत ही आपत्तिजनक हालत में मिले.

नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश जारी

गिरफ्तार किए गए लड़कों में मालसलामी थाना इलाके के मथानीताल का अमन कुमार और गौरव कुमार, चैनपुरा का सौरभ कुमार, बुंदेल टोली का अजीत कुमार सिंह (होटल मैनेजर), शाहदरा का विक्की कुमार और सूरज कुमार शामिल हैं. इसके अलावा कंकड़बाग का यश कुमार उर्फ ​​यशराज, लखीसराय का प्रिंस कुमार, माधव कुमार, कंकड़बाग का प्रिंस कुमार, बाईपास दुजरा का मोहम्मद साहू, अरवल का मनोज कुमार और धवलपुरा का मनीष कुमार भी मौजूद हैं.

यह रेड मालसलामी पुलिस स्टेशन इंचार्ज सुनील कुमार, एडिशनल पुलिस स्टेशन इंचार्ज अमित कुमार और प्राची कपूर ने की. मालसलामी पुलिस स्टेशन ने कहा कि होटल मालिक को अरेस्ट करने के लिए रेड की जा रही है और नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश जारी है.