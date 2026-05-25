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Patna Hotel Girl Molest: ‘अय्याशी का अड्डा’ बना पटना का होटल, रात 12 बजे पिता के सामने बेटी के साथ हुआ ऐसा कांड; सुन खौल उठेगा खून

Patna Hotel Girl Molest: पटना के रूपसपुर स्थित होटल 'हिडेन विला' में एक छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है. जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए होटल को सील कर दिया है. साथ ही होटल स्टाफ सत्येंद्र को गिरफ्तार किया गया है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: May 25, 2026 4:20:38 PM IST

पटना के रूपसपुर स्थित होटल 'हिडेन विला' में एक छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है.
पटना के रूपसपुर स्थित होटल 'हिडेन विला' में एक छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है.


Patna Hotel Girl Molest: पटना से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है. यहां आरपीएस लॉ कॉलेज रोड स्थित होटल हिडेन विला में एक छात्रा के साथ आधी रात को छेड़खानी की गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए होटल को सील कर दिया है. दरअसल, इस होटल में एक छात्रा अपने पिता के साथ रात को ठहरी थी, उसी दौरान उसके साथ छेड़खानी की गई. पिता के सामने ही बेटी को कमरे से खींचा जाने लगा. छात्र के पिता ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. पुलिस ने तुरंत मामले पर संज्ञान लेते हुए होटल कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं मैनेजर और दो होटल कर्मचारी मौके से फरार है. होटल के शराब और यौनवर्धक दवाएं भी बरामद की गई. जिससे साफ पता लगता है कि इन लोगों को मंशा क्या थी? 

पुलिस ने सील किया होटल 

सिटी एसपी (पश्चिमी) भानु प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बेगूसराय निवासी एख व्यक्ति अपनी बेटी को पॉलीटेक्निक की परीक्षा दिलाने के लिए पटना आए बुए थे. वह बेटी के साथ होटल हिडेन विला के कमरा संख्या 103 में ठहरे हुए थे. तभी शुक्रवार रात 12:48 बजे होटल का एक कर्मचारी उनके कमरे में घुस गया और छात्रा को खींचने लगा. इस दौरान पिता की नींद खुल गई और तुरंत इसका विरोध किया और वीडियो बनाने लगे. यह देख आरोपी भाग गया और पिता ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी.

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मामले पर कार्रवाई कर रही पुलिस 

सिटी एसपी के अनुसार, रात करीब 1:15 बजे पुलिस होटल पहुंची थी. इस दौरान पिता ने अपने भतीजे को भी जानकारी दी. वह तुरंत दोस्तों के साथ वहां पहुंच गया. पुलिस ने तुरंत कर्मी सत्येंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया, वहीं होटल मैनेजर और एक कर्मचारी फरार हैं. पुलिस दोनों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है. इस मामले में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

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Tags: crime newsPatna Hotel Girl Molestviral video
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