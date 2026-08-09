जहां लोग मांगते हैं मन्नतें, वहीं मासूम की आबरू पर मंडराया खतरा; CCTV में कैद हुआ शर्मनाक मंजर!

बिहार की राजधानी पटना के पास खुसरूपुर स्थित प्रसिद्ध श्री गौरीशंकर बैकुंठनाथ मंदिर से एक बेहद शर्मनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि मंदिर समिति के ही एक कर्मचारी ने परिसर के अंदर एक नाबालिग बच्ची का उत्पीड़न करने की कोशिश की. इस घटना के सामने आने के बाद से स्थानीय लोगों, भक्तों और विभिन्न सामाजिक संगठनों में भारी आक्रोश पैदा हो गया है. लोग आरोपी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करने के साथ-साथ मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा तथा सीसीटीवी निगरानी को और पुख्ता करने की अपील कर रहे हैं.

मंदिर परिसर में घटी खौफनाक घटना

लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब नाबालिग बच्ची मंदिर परिसर के अंदर मौजूद थी. आरोप है कि मंदिर के एक कर्मचारी ने स्थिति का फायदा उठाते हुए अकेली पाकर बच्ची के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की. हालांकि, बच्ची ने हिम्मत दिखाते हुए इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन आरोपी उसे धमकाने लगा जिससे रोती-बिलखती नाबालिग सीधे मंदिर के कार्यालय पहुंची और वहां जाकर आरोपी की शिकायत कर दी.तब तो आरोपी डरकर मौके से फरार हो गया. घटना की भनक जैसे ही पीड़ित परिवार और स्थानीय निवासियों को लगी, उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई.

जांच की सबसे बड़ी कड़ी बना सीसीटीवी फुटेज

इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ एक अहम सबूत लगा है. मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है. जांच अधिकारी इन वीडियो रिकॉर्डिंग की बारीकी से जांच कर रहे हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जो आरोप लगाए गए हैं, वे कितने सच हैं. यदि फुटेज में आरोपों की पुष्टि हो जाती है, तो यह कानूनी कार्रवाई और अदालत में साबित करने के लिए सबसे मजबूत और निर्णायक सबूत साबित होगा. पुलिस ने मुख्य आरोपी उपेंद्र पंडा उर्फ बोतल पंडा को गिरफ्तार कर लिया है. यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के साथ-साथ बच्चों के संरक्षण से जुड़े बेहद सख्त कानून यानी पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, जिसमें कड़ी सजा दी जाएगी.

श्रद्धालुओं में गुस्सा और मंदिर प्रशासन पर उठे सवाल

इस घटना के बाद से भक्तों और आम जनता में जबरदस्त रोष है. लोगों का कहना है कि मंदिर जैसी पवित्र जगह, जहां लोग आत्मीय शांति और सुरक्षा के भाव से आते हैं, वहां इस तरह की घटना होना बेहद दुखद और चिंताजनक है. कई सामाजिक संगठनों ने मंदिर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कर्मचारियों की नियुक्ति से पहले उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए और परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए. पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं से जांच कर रही है और लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और पुलिस का सहयोग करें.

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