Home > बिहार > Patna Flood Alert: पटना में लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर, पुनपुन रिंग बांध टूटने से बाढ़ जैसे हालात; घरों में घुसा पानी

Patna Flood Alert: पटना में लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर, पुनपुन रिंग बांध टूटने से बाढ़ जैसे हालात; घरों में घुसा पानी

Patna Flood Alert | Bihar Flood Alert News: बिहार की राजधानी पटना में एक तरफ गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने और दूसरी तरफ पुनपुन रिंग बांध टूटने से इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. गंगा नदी के किनारे बसे घरों में पानी घुसने लगा है. सड़कों और सर्विस लेन पर पानी भरने से लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: September 3, 2026 5:57:52 PM IST

बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर
बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर


Patna Flood Alert | Bihar Flood Alert News: बिहार (Bihar News) की राजधानी पटना में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. गंगा समेत कई बड़ी नदियों का जलस्तर उफान पर है. जिसकी वजह से लगातार हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं. एक तरफ पुनपुन नदी का रिंग बांध टूट गया है तो दूसरी तरफ गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से पटना शहर में नदी के किनारे वाले इलाके में लगातार हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं. कई घरों में पानी घुसने की खबर सामने आ रही है. निचले इलाकों की सड़कें और सर्विस लेन जलमग्न हो गई हैं.

लोगों को रोजाना के कामों के लिए इस पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है. प्रशासन और जल संसाधन विभाग की टीमें पुनपुन नदी के रिंग बांध में हुई टूट को ठीक करने के लिए युद्धस्तर पर लगातार रात-दिन काम कर रही है. जानकारी सामने आ रही है कि टूटे हुए हिस्से से नदी का पानी लगातार मुख्य बांध की ओर बह रहा है.

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मौके पर बड़ी संख्या में मजदूरों को किया गया तैनात

बताया जा रहा है कि मौके पर बड़ी संख्या में मजदूरों को तैनात किया गया है. जो लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं. रेत की बोरियों और बांस के ढांचे का इस्तेमाल कर इस टूट को भरने का प्रयास किया जा रहा है. इस बीच, जानकारी सामने आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया. बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि आम लोगों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े. प्रशासन को जलस्तर की लगातार निगरानी करने और संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने का आदेश दिया गया है.



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गंगा किनारे बने घरों में घुसा पानी

जेपी गंगा पथ के पास गंगा किनारे बने घरों में पानी घुसने लगा है और कई घरों के निचले हिस्सों तक पानी पहुंच गया है. पानी बढ़ने के कारण निचली सर्विस रोड बंद कर दी गई है और सड़क पूरी तरह पानी में डूब गई है. इसके बावजूद, स्थानीय लोग जरूरी कामों के लिए पानी से होकर गुजरते देखे जा रहे हैं. लोगों के साथ-साथ उनके मवेशियों की हालत भी खराब हो गई है, क्योंकि पानी में फंसे जानवरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पटना शहर में कंगन घाट के आसपास कई घरों में पानी घुसने लगा है. कई घरों के आसपास जलजमाव की स्थिति बनी हुई है. जलस्तर के लगातार बढ़ने से लोगों में डर का माहौल है.

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