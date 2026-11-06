Patna Encounter: बिहार में योगी मॉडल! एनकाउंटर में मारे गए 3 अपराधी; पूरे राज्य में हड़कंप

Patna Encounter: पटना में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिसकर्मियों की गोली से 3 अपराधी एनकाउंटर में ढेर हो गए. दरअसल, शुक्रवार को पटना में शेरपुर गंगा घाट के पास PACS (प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी) के चेयरमैन संजीत कुमार की हत्या के तीन वॉन्टेड लोग पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए. बता दें कि मरने वालों की पहचान मर्डर केस के मुख्य आरोपी जेपी यादव और उसके साथियों बबलू कुमार और राजेश शर्मा के तौर पर हुई है. दोनों तरफ से करीब 20 मिनट तक फायरिंग हुई, जिसमें करीब 30 राउंड फायरिंग हुई.

सेल्फ डिफेंस में तीनो अपराधी ढेर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी है कि यादव को अपने साथियों के साथ शेरपुर के पास गंगा किनारे देखे जाने की खबर मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई. शुक्रवार सुबह पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. लेकिन, आरोपियों ने कथित तौर पर फायरिंग कर दी, जिससे मनेर SHO रजनीश कुमार घायल हो गए. शर्मा ने कहा, “पुलिस ने सेल्फ-डिफेंस में जवाबी फायरिंग की, जिससे तीनों आरोपी घायल हो गए, जिन्हें लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया. मरने वालों की बॉडी पोस्टमॉर्टम के बाद उनके रिश्तेदारों को सौंप दी जाएगी.”

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वॉन्टेड थे तीनो आरोपी

कहा जा रहा है कि मरने वाले पटना जिले के मनेर और उसके आस-पास के पुलिस थानों में क्रिमिनल केस में वॉन्टेड थे. आरोपियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उन्होंने कथित तौर पर पुलिस टीम पर 20 राउंड फायरिंग की. पुलिस ने सेल्फ-डिफेंस में 18 राउंड फायरिंग की. सबूत इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस एनकाउंटर के हालात की जांच कर रही है. एनकाउंटर वाली जगह से दो देसी पिस्टल, एक लोकल कट्टा और कई राउंड जिंदा गोलियां बरामद हुई हैं.