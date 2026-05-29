Bihar Crime: शादी के 3 महीने बाद पति ने दे दी जान, अब पिता ही बेटी से करता है गंदे इशारे और अश्लील बात, बोली- मैं कोई संबंध…

Bihar Crime News: बिहार के पटना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. बिहार राज्य महिला आयोग में शिकायत करते हुए 35 साल की एक महिला ने अपने 68 साल के पिता पर सेक्सुअल एब्यूज का आरोप लगाया है. बेटी का कहना है कि उसके पिता उसे गंदे इशारे करते हैं और करैक्टर संबंधी गालियां भी देते हैं. उसके पिता उससे अश्लील बातें करते हैं. महिला ने बताया कि पिछले साल मई में उसकी शादी हुई थी और 3 महीने बाद ही वह विधवा हो गई. तब से वह अपने मायके रह रही है.

महिला का कहना है कि मैं अपने नानी घर अपनी मां और पिता के साथ रहती हूं. मेरे पिता घर जमाई है और ये घर मेरी मां के नाम पर है. मेरे पिता एक रिटायर्ड कॉलेज टीचर है और मेरी मां एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है.

‘मेरा पालन पोषण नानी और मां ने किया’

पीड़िता ने आगे बताया कि मेरे पिता ने आज तक कोई भी खर्च मेरी मां पर नहीं किया है. मेरा पालन पोषण मेरी नानी और मेरी मां ने किया है. हमारे हर दिन के काम पर मेरे पिता अपनी मनमानी करते हैं. वह हमारे हर काम में रोक-टोक करते हैं. यह सभी बातें मुझे पसंद नहीं है.

महिला ने आरोप लगाया कि पिता ने कई बार उस पर जानलेवा हमला करवाया है और जान से मारने की धमकी भी दी है. पीड़िता 2023 में पुलिस कंप्लेन भी कर चुकी है. पुलिस को रिपोर्ट करने के बात पर पिता बोलते हैं कि पुलिस पकड़ भी लेगी तो बाहर निकलकर दोनों को जान से मार देंगे.

पति ने कर ली थी आत्महत्या

उसने बताया- “मेरी शादी मई 2025 को हुई थी. अगस्त 2025 को मेरे पति ने आत्महत्या कर ली. मैं वापस अपने नानी घर आकर अपने माता के साथ रहने लगी. फिलहाल मैं अपने घर का साइड बाउंड्री करवा रही हूं, मगर पिता इसमें भी बाधा डाल रहे हैं. उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं उनके कंकड़, पत्थर, ईट को हटाऊंगी तो वह मेरा चेहरा पूरे पब्लिक के सामने बिगाड़ देंगे. मैं अपने पिता से कोई संबंध नहीं रखना चाहती हूं.”

दूसरी ओर पिता का कहना है कि वह एकमात्र मेरी बेटी है. मैंने अपनी बेटी को पीजी कराया है. रात में वह 9 बजे घर आती है तो मैं उससे सवाल करता हूं. शादी के 3 महीने बाद ही वह विधवा हो गई, इसीलिए मैं उसकी दूसरी शादी के लिए प्रयास कर रहा हूं. मगर यह किसी से भी शादी करने को तैयार नहीं है. मेरी सारी संपत्ति और बैंक अकाउंट पर मेरी पत्नी और मेरी बेटी का ही हक है.

9 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख

बिहार राज्य महिला आयोग की सदस्य पिंकी कुमारी ने कहा कि 9 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख है, जिसमें आवेदिका को अपने मां के साथ आने को कहा गया है.