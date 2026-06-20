Bihar: तिलक समारोह में डांस करने जा रही थीं सगी बहनें… अंधेरे में हो गया कांड; रातभर 10 लोगों ने…

Patna Crime: बिहार की राजधानी पटना से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जिले में शामिल नौबतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया गया. यह दरिंदगी तब हुई जब तिलक समारोह में डांस के बहाने दोनों को बुलाया गया. इसके बाद बीच रास्ते में एक तरह से किडनैप करके रातभर दोनों लड़कियों के साथ कई लोगों ने दुष्कर्म को अंजाम दिया. पूरा मामला 18 जून, 2026 का है.तिलक समारोह में डांस प्रोग्राम करने के बहाने दोनों बहनों को बुलाया गया था. शिकायत में कहा गया है कि तिलक समारोह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचाने के बजाय मुन्ना कुमार और चचेरे भाई सूरज समेत अन्य युवक दोनों बहनों को जबरन लेकर गए. इसके बाद अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर दोनों बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया. पीड़ित बहनों ने विरोध किया गया तो मारपीट भी की गई.

दोनों पीड़ित बहनें मूलरूप से झारखंड की रहने वाली हैं. रोजी-रोटी के सिलसिले में पटना के मीठापुर क्षेत्र में रहती हैं. ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं होने के चलते दोनों बहनें शादी समारोह व अन्य कार्यक्रमों में डांस कर परिवार का खर्च उठाती हैं. पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित बहनों ने बताया कि दोनों को तिलक समारोह में डांस के लिए बुलाया गया था और कहा था कि मौके पर डांस पूरा होने के बाद पैसे तत्काल मिल जाएंगे. इसके लिए तिलक के आयोजन में डांस करने के लिए दोनों तैयार भी हो गईं.

रात भर दरिंदगी के बाद सुबह छूटी

मुन्ना कुमार, सूरज कुमार और भानु कुमार समेत कई अन्य लोगों ने दोनों बहनों को आयोजन स्थल से पहले ही दबोच लिया और रात को अलग-अलग जगहों पर ले जाकर दुष्कर्म किया. बताया जा रहा है कि सारी रात दुष्कर्म करने के बाद जब शुक्रवार की सुबह सभी आरोपी उन्हें छोड़ने के लिए ला रहे थे.इसी दौरान फुलवारी थाना क्षेत्र में उन्होंने मौका देखकर शोर मचाया. इस पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस 112 को भी फोन किया गया. इस बीच सभी आरोपी मौका देखकर भाग निकले. सूचना के बाद पहुंची पुलिस उन्हें फुलवारी थाने लाई। फिर बाद में उन्हें नौबतपुर थाने में भेजा गया, जहां पीड़ित बहनों ने शिकायत दर्ज कराई. दुष्कर्मियों ने उनसे उनका मोबाइल भी छीन लिया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई.

10 के खिलाफ केस दर्ज

उधर, पीड़िताओं के शिकायत पर नौबतपुर थाने की पुलिस ने 10 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है. नौबतपुर थानाध्यक्ष मंजीत कुमार ठाकुर ने बताया कि मुन्ना कुमार, सूरज कुमार और भानु कुमार समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. फिलहाल एक को गिरफ्तार किया गया है जबकि बाकी फरार हैं.